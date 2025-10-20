Final Fantasy cambierà per seguire lo stile di Clair Obscur: Expedition 33? Naoki Hamaguchi dice la sua

O quantomeno, questa è l'idea di Hamaguchi, il director di Final Fantasy 7 Remake, che sostiene come sia difficile che la serie Square Enix venga costruita in modo tale da seguire lo stile dell'ottimo titolo di Sandfall.

In molti hanno visto nella soluzione adottata da Sandfall Interactive per Clair Obscur: Expedition 33 l'interpretazione ideale per il ritorno del combattimento a turni in maniera rilevante nel panorama moderno dei videogiochi, ma non sembra che Square Enix sia interessata a modificare la sua visione secondo tale modello.

Clair Obscur: Expedition 33 ha dimostrato che i combattimenti a turni possono ancora essere decisamente coinvolgenti e funzionali a una struttura di gioco in stile RPG classico ma con aggiunte nuove ed entusiasmanti, ma questo potrà influenzare anche Final Fantasy in futuro ? Naoki Hamaguchi, director di Final Fantasy 7 Remake , ha detto la sua al riguardo.

La visione dipende dal director

"Se mi chiedeste: Il mio prossimo gioco sarà un RPG?, risponderei che sì, c'è sicuramente questa possibilità. Ma sarà un RPG a turni? Al di là del fatto di quanto sia stato accolto bene Expedition 33, abbiamo visto molti commenti del tipo I JRPG sono tornati. Per quanto mi riguarda, sto pensando a quale esperienza di gioco possa piacere ai fan. Questo è il punto più importante".

Hamaguchi non sembra dunque far trapelare una certa volontà, da parte di Square Enix, di modificare la propria visione in base ad altre tendenze emerse con altri giochi.

"Essenzialmente, per la serie numerata di Final Fantasy, il design del gioco si basa sulle decisioni del director stesso", ha riferito Hamaguchi, "Per quanto riguarda il nuovo capitolo non è stato ancora deciso se sia destinato ad essere un gioco con gameplay in stile action o a turni".

Nel frattempo, è emerso che la terza parte del remake di Final Fantasy 7 sarà "più concisa" rispetto a Rebirth, mentre secondo un leaker Final Fantasy 9 Remake potrebbe essere stato bloccato da Square Enix.