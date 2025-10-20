La sceneggiatura del film di Sleeping Dogs è pronta: Simu Liu vuole anche un seguito videoludico

Sleeping Dogs, il videogioco d'azione sandbox di Square Enix, non ha mai avuto particolare successo. È stato apprezzato, per certo, ma non hai mai raggiunto cifre che l'editore potesse considerare rilevanti e infine l'IP non è più stata usata.

Da tempo però la star di Shang-Chi, Simu Liu, sta cercando di portare sul grande scherzo l'opera e ora ha un importante aggiornamento da condividere con i fan.