La sceneggiatura del film di Sleeping Dogs è pronta: Simu Liu vuole anche un seguito videoludico

Sleeping Dogs, il videogioco d'azione sandbox di Square Enix, non ha mai avuto particolare successo. È stato apprezzato, per certo, ma non hai mai raggiunto cifre che l'editore potesse considerare rilevanti e infine l'IP non è più stata usata.
Da tempo però la star di Shang-Chi, Simu Liu, sta cercando di portare sul grande scherzo l'opera e ora ha un importante aggiornamento da condividere con i fan.
La sceneggiatura di Sleeping Dogs è pronta
Simu Liu, tramite i propri canali sociale come potete vedere qui sotto, ha condiviso un breve messaggio segnalando che la sceneggiatura di Sleepeing Dogs è stata ultimata, certamente un buon segnale per chi spera che il film venga infine prodotto.
Liu scrive, per la precisione: "In onore della fatto che la nostra sceneggiatura provvisoria di Sleeping Dogs è pronta, ecco il mio sonnacchioso cane". La sceneggiatura è scritta da Tze Chun, che ha recentemente lavorato come co-showrunner della serie I'm a Virgo di Amazon Prime.
Attore e produttore stanno ora cercando di dare veramente via alla produzione del film, che non è ancora stato confermato ufficialmente. Liu afferma che è fantastico collaborare con Square Enix, che detiene i diritti del videogioco, ma "sono gli studi cinematografici che non sembrano comprendere l'importanza di questa IP, ma faremo in modo che lo capiscano".
Si tratta di un processo difficile, aveva ammesso Liu in precedenza, visto che "pochi film riescono a passare dalla proposta alla produzione". Per Liu, però, è un progetto chiaramente dettato dalla passione per Sleeping Dogs, che dal suo punto di vista può permettere anche la creazione di un secondo videogioco.
Ricordiamo che una prima versione del film era stata cancellata a inizio anno.