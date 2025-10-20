Simon The Sorcerer Remake è in sviluppo e potrebbe esserci anche una sorpresa con Origins

Massimiliano Calamai, game director del nuovo capitolo in arrivo a fine mese, ha svelato che sta lavorando anche al remake dell'originale, cosa che giunge come una graditissima sorpresa, visto che non c'era stato nessun indizio al riguardo.

Durante il Cortocircuito speciale dedicato a Simon the Sorcerer Origins è emerso sostanzialmente l'annuncio di Simon the Sorcerer Remake , che è già in sviluppo presso gli stessi autori del nuovo capitolo e potrebbe avere anche una sorpresa speciale come collegamento con la nuova avventura.

Un remake fedele all'originale ma non solo

Come potete vedere dal video riportato sotto, circa al minuto 50, alla domanda su quali siano i nuovi progetti di Smallthing Studios, Calamai risponde lanciando questa bomba a sorpresa.

"Stiamo facendo il remake", ha riferito in maniera chiara il director di Simon the Sorcerer Origins, come spiegato si tratta del remake del primo capitolo della serie, che sembra essere un progetto particolarmente fedele all'originale ma anche con diversi elementi nuovi.

"Siamo veramente soddisfatti", ha affermato Calamai, "stiamo mantenendo l'originale in maniera onorevole, ma con un grande rinnovamento", con il director che sembra davvero molto soddisfatto di come stanno andando i lavori.

Contestualmente, ha anche annunciato una possibile sorpresa: non c'è ancora nulla di ufficiale su questo, ma l'intenzione degli sviluppatori, a detta di Calamai, è di pubblicare una sorta di episodio speciale che faccia da raccordo e collegamento tra Simon the Sorcerer Origins, che è una sorta di prequel e "reborn" della serie, e Simon the Sorcerer Remake.

Nella medesima occasione, Calamai ha anche annunciato che il team sta lavorando a un seguito di Sword of Sodan, storico action fantasi in stile hack and slash uscito nel 1988 su Amiga.

In attesa di altre informazioni su questi progetti, vi ricordiamo che Simon the Sorcerer Origins arriverà il 28 ottobre e le potete intanto provare con la demo della Steam Next Fest disponibile.