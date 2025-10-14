Per Clair Obscur Expedition 33, i giochi non corrono abbastanza rischi con la trama ed è noioso

Clair Obscur Expedition 33 è un gioco amato per molti motivi, ma certamente per la sua trama e i suoi personaggi. Non è semplice realizzare un gioco che appassioni a livello narrativo milioni di persone e, parlando con PCGamesN, il team ha spiegato che alle volte bisogna prendersi dei rischi e che spesso gli autori di videogiochi vanno molto sul sicuro con le trame.
Per approfondire, però, dobbiamo fare alcuni spoiler sulla trama, quindi non proseguite se non volete anticipazioni su parti fondamentali del gioco.
Il commento del team di Clair Obscur Expedition 33 sul correre rischi
Come ben sapete, se avete giocato Clair Obscur Expedition 33 fino ad almeno metà o poco più, quello che viene presentato come il protagonista principale dell'avventura, Gustave, muore e viene di gameplay sostituito da un nuovo personaggio, Verso.
Si tratta di un evento traumatico (per i giocatori e gli altri personaggi) e secondo il creative director Guillaume Broche "ovviamente è rischioso quando fai qualcosa del genere, ma se non corriamo rischi noi che siamo un piccolo team, chi lo farà? Sin dall'inizio, la nostra filosofia è stata di non andare sul sicuro, prima di tutto perché non è ciò che vogliamo e secondariamente perché è noioso".
"Se vuoi fare il botto in qualsiasi industria artistica, devi correre dei rischi perché se vai sul sicuro sei solo "uno degli altri". Ritengo, specialmente per quanto riguarda la narrazione, che i videogiochi tendono ad andare troppo sul sicuro, quindi era veramente una buona opportunità per differenziarci dagli altri."
"La morte di Gustave è molto naturale quando pensi al gioco: provi questa sensazione di perdita, hai persona qualcuno di molto importante, qualcuno che stava in pratica guidando l'intera Spedizione, oltre che te in quanto giocatore. Quando lo perdi, ti senti confuso e sperduto e provi dolore, il che è molto importante in quanto aiuta a connettersi con il resto dei personaggi. Siamo molto felici che abbia funzionato con i personaggi e di vedere quando sono profondamente attaccati a Gustave, perché è stato una gioia da scrivere e da portare in scena. È veramente amabile ma anche complesso in qualità di essere umano".
Spiega poi che non volevano che i progressi di gameplay dei giocatori andassero perduti, quindi tutti gli avanzamenti di Gustave passano a Verso. Segnaliamo infine che gli autori di Clair Obscur: Expedition 33 hanno confermato un nuovo gioco in sviluppo, ma forse non sarà un seguito.