Clair Obscur: Expedition 33 è "l'85% della visione originale del team": il director dice cosa manca

Clair Obscur: Expedition 33 è un gioco amato e considerato di altissima qualità da moltissimi giocatori: per molti è difficile immaginarne una versione migliore, ma la verità è che dal punto di vista degli autori si tratta di un gioco non "completo" rispetto alla visione originale e che avrebbe potuto dare di più, soprattutto con uno specifico personaggio.

Le parole del director su Clair Obscur: Expedition 33

Broche, insieme al COO Francois Meurisse, ha spiegato che Clair Obscur: Expedition 33 è "l'85% della visione originale" che il team aveva del progetto. "Penso che ne abbiamo parlato con il team", spiega il director, dicendo che l'85% è comunque un ottimo risultato, visto che di norma i videogiochi cambiano molto nel corso dello sviluppo.

Meurisse afferma invece che vedere che ogni elemento del gioco ha trovato il proprio posto e che il gioco è stato amato è "il 120% di quello che un creatore di giochi può sognare". Broche stesso dice comunque di non avere "grandi rimpianti" per lo sviluppo del videogioco, ma avrebbe voluto poter "fare un po' di più con Esquie", ovvero la grossa creatura che fa da mezzo di trasporto per i giocatori.

Broce chiude il discorso affermando che "è qualcosa sul quale potrebbe lavorare più avanti, ma nel complesso penso che siamo molto molto felici del risultato finale".

Segnaliamo infine che gli autori di Clair Obscur: Expedition 33 hanno confermato un nuovo gioco in sviluppo, ma forse non sarà un seguito.