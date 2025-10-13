Abiotic Factor presto riceverà un grosso aggiornamento con nuovi livelli di sfida e un DLC

Pur essendo passato un po' in sordina, Abiotic Factor ha conquistato una solida base di giocatori su PC, PS5, Xbox Series X|S e tra gli abbonati a Game Pass e PlayStation Plus Extra, dove è incluso nel catalogo. Se siete tra loro o avete in programma di provarlo, sarete felici di sapere il supporto post-lancio sarà ricco e articolato.

Secondo l'ultimo aggiornamento della roadmap, durante l'autunno arriverà un corposo update gratuito che introdurrà nuove impostazioni sandbox e livelli di difficoltà, tra cui le modalità Apocalittica, Hardcore e Iron. Verranno aggiunti anche attrezzi per l'allenamento fisico, una nuova panca, miglioramenti alle armi, una cassa per la ricarica delle batterie, potenziamenti delle abilità e nuovi oggetti da raccogliere. Sono previsti anche cosmetici crossover, anticipati da un'icona che richiama un giullare: un possibile riferimento a Balatro?