0

Abiotic Factor presto riceverà un grosso aggiornamento con nuovi livelli di sfida e un DLC

Il survival multiplayer Abiotic Factor si prepara a ricevere una serie di contenuti post-lancio, sia gratuiti che a pagamento, nei prossimi mesi.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   13/10/2025
Un artwork con scienziati in fuga in Abiotic Factor

Pur essendo passato un po' in sordina, Abiotic Factor ha conquistato una solida base di giocatori su PC, PS5, Xbox Series X|S e tra gli abbonati a Game Pass e PlayStation Plus Extra, dove è incluso nel catalogo. Se siete tra loro o avete in programma di provarlo, sarete felici di sapere il supporto post-lancio sarà ricco e articolato.

Secondo l'ultimo aggiornamento della roadmap, durante l'autunno arriverà un corposo update gratuito che introdurrà nuove impostazioni sandbox e livelli di difficoltà, tra cui le modalità Apocalittica, Hardcore e Iron. Verranno aggiunti anche attrezzi per l'allenamento fisico, una nuova panca, miglioramenti alle armi, una cassa per la ricarica delle batterie, potenziamenti delle abilità e nuovi oggetti da raccogliere. Sono previsti anche cosmetici crossover, anticipati da un'icona che richiama un giullare: un possibile riferimento a Balatro?

Due DLC e altri aggiornamenti in programma

Sempre in autunno è atteso il primo DLC a pagamento, Temple of Stone, che introdurrà un nuovo mondo base. Una seconda espansione a pagamento è prevista per l'estate del 2026, con un settore inedito, nuovi nemici, ulteriori contenuti legati ai Mondi Portale e un altro mondo base.

La roadmap di Abiotic Factor
La roadmap di Abiotic Factor

Tra i due DLC, il gioco riceverà altri due aggiornamenti gratuiti: uno in inverno, che includerà un nuovo Mondo Portale, un'entità misteriosa e il mondo base "Winter Cabin"; l'altro in primavera, di cui al momento non sono stati rivelati i contenuti.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Abiotic Factor presto riceverà un grosso aggiornamento con nuovi livelli di sfida e un DLC