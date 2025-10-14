Stranger Things Stagione 5, la lunghezza dei primi 4 episodi è stata svelata ufficialmente

Il co-creatore della serie aveva già confermato che non c'era alcun veridicità nelle voci di corridoio più estreme, ma non aveva ancora dato indicazioni precise. Ora, invece, ha deciso di svelare i dettagli.

Quanto sono lunghi gli episodi di Stranger Things Stagione 5 ? Questa domanda ha ossessionati i fan della serie per anni, praticamente, con i rumor che diventavano via via sempre più esagerati, parlando persino di tre ore per ogni episodio.

La lunghezza dei primi episodi di Stranger Things Stagione 5

Precisamente, Ross Duffer ha usato il proprio account Instagram per mostrare le lunghezza degli episodi numero uno, due, tre e quattro della Stagione 5 di Stranger Things, ovvero quelli della prima parte. Ricordiamo che la serie è stata spezzata in tre.

Secondo quanto mostrato, e tendendo in considerazione potenziali modifiche dell'ultimo minuto che potrebbero cambiare anche solo di un minuto o due la lunghezza dei vari episodi, le durate sono le seguenti:

Capitolo 1 The Crawl - 1 ora e 8 minuti

Capitolo 2 The Vanishing of... - 54 minuti

Capitolo 3 The Turnbow Trap - 1 ora e 6 minuti

Capitolo 4 Sorcerer - 1 ora e 23 minuti

Pare quindi che solo l'episodio di "chiusura" della parte 1 di Stranger Things Stagione 5 abbia una durata cinematografica, mentre gli altri siano classici episodi, non certo brevi ma non esageratamente lunghi. Queste cifre mettono quindi fine ai rumor che indicavano che ogni episodio sarebbe stato di almeno 90 minuti.

Infine, se pensate che Stranger Things Stagione 5 abbia richiesto troppo tempo sappiate che per gli showrunner più si aspetta meglio è.