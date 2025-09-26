Stranger Things Stagione 5 ha richiesto troppo tempo? Per gli showrunner più si aspetta meglio è

Stranger Things Stagione 5 si sta facendo attendere: è comprensibile visto che pare un progetto di grandi dimensioni e i suoi attori hanno probabilmente anche altri impegni contrattuali, ma nondimeno per i fan è dura aspettare così tanto visto che la precedente è del 2022.

Le parole dei Duffer sull'attesa per Stranger Things Stagione 5

Parlando con Variety, Matt Duffer ha affermato: "Mi affatica guardare stagioni da 20 episodi. Non siamo cresciuti provando interesse per opere di tal tipo. Noi guardavamo solo i film. La cosa strana è quindi che siamo finiti a fare televisione, perché avevamo quasi zero interesse per la televisione. Se uno show televisivo esce ogni anno, l'interesse cala sempre di più. Mi piace l'attesa".

Considerando che la prima stagione di Stranger Things è arrivata nel 2016, lo show ha avuto bisogno di una decina di anni per poter arrivare alla quinta e ultima stagione. Stranger Things è però una delle serie di maggior successo di Netflix e chiaramente i Duffer hanno ragione nell'affermare che l'attesa abbia funzionato e che il pubblico abbia apprezzato la "tensione" accumulata di stagione in stagione.

Ricordiamo che Stranger Things Stagione 5 arriva il 26 novembre con i primi quattro episodi, mentre il 26 dicembre avremo modo di vedere gli episodi 5, 6 e 7 e l'ottavo sarà pubblicato il primo gennaio 2026.

Segnaliamo infine che un attore di Stranger Things suggerisce che il suo personaggio tornerà, anche se sembra morto.