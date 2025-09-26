WhatsApp lavora ad una nuova funzione per gli aggiornamenti di stato: più controllo sulle ricondivisioni

WhatsApp continua ad ampliare le funzionalità legate agli aggiornamenti di stato, introducendo un nuovo strumento che consente agli utenti di decidere in maniera più precisa se i propri contenuti possano essere condivisi da altri . La novità è stata individuata all'interno della versione beta per Android , scaricabile dal Google Play Store, ed è in fase di distribuzione graduale a un numero sempre maggiore di tester.

WhatsApp: cosa accade quando si attiva il resharing degli aggiornamenti di stato?

Quando il creatore abilita la possibilità di resharing, chiunque possa già visualizzare lo stato in base ai filtri di privacy impostati avrà anche la facoltà di ripubblicarlo sul proprio feed. In questo modo, un contenuto può raggiungere un pubblico più ampio, diventando visibile anche ai contatti delle persone che lo hanno condiviso.

Per garantire chiarezza e trasparenza, WhatsApp contrassegna i contenuti ricondivisi con un'etichetta visibile in cima allo schermo, simile a quanto avviene con gli stati che includono menzioni. A differenza delle menzioni, però, il resharing è molto più flessibile, perché può essere applicato a qualsiasi aggiornamento, non solo a quelli in cui un contatto è citato direttamente.