WhatsApp testa un nuovo layout per il tab chiamate: più funzioni e interfaccia semplificata

WhatsApp continua a innovare la propria piattaforma introducendo novità che migliorano l'esperienza d'uso quotidiana. Alcuni beta tester che hanno installato l'ultima versione della beta per Android tramite Google Play Store stanno ricevendo un aggiornamento che porta con sé una nuova interfaccia per il tab Chiamate. L'obiettivo è chiaro: rendere le chiamate più facili da avviare e gestire grazie a un design più organizzato e intuitivo.
La novità principale riguarda la presenza di quattro opzioni posizionate nella parte superiore della schermata. Come di consueto, la notizia è stata riportata dal noto e affidabile portale di comunicazione relativa alla piattaforma Met: WABetaInfo.
WhatsApp: le nuove opzioni del tab chiamate
La prima consente di avviare una chiamata direttamente dal tab, selezionando contatti o gruppi, con la possibilità di includere fino a 31 persone contemporaneamente. Un'altra introduzione interessante è la possibilità di pianificare le chiamate. Grazie a questa funzione, gli utenti possono programmare un evento e condividerlo in chat.
Il nuovo layout include anche un collegamento rapido al tastierino numerico, già accennato in precedenza nelle versioni beta. Questo strumento consente di chiamare qualsiasi numero collegato a un account WhatsApp, con la piattaforma che fornisce una conferma sulla validità del contatto, incluse le aziende. La sezione dei contatti preferiti rimane presente, ma viene integrata tra le nuove opzioni superiori.
WhatsApp: il risultato complessivo del nuovo layout
Il risultato complessivo è un'interfaccia che riduce i passaggi e centralizza tutte le azioni legate alle chiamate in un unico spazio. Recenti, preferiti, pianificazione, tastierino e opzioni rapide diventano così accessibili senza dover aprire sezioni separate.
L'aggiornamento sta raggiungendo progressivamente un numero crescente di beta tester e potrebbe essere presto esteso a un pubblico più ampio. Con questa riorganizzazione, WhatsApp punta a trasformare il tab Chiamate in un hub completo e più funzionale.