Code Vein 2 è in arrivo, ma intanto l'edizione Deluxe del primo capitolo è in forte sconto su Instant Gaming

Su Instant Gaming è disponibile Code Vein Deluxe Edition per PC Steam a 7,32 € invece di 70 € per uno sconto del 90%. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 8,93 €. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso ci riferiamo alla versione per Steam. Riscattare questo titolo è semplicissimo: una volta acquistato vi arriverà la chiave di gioco. Non dovrete fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key. Vediamo ulteriori informazioni affinché possiate valutarne l'acquisto.
Contenuti della Deluxe Edition
L'Edizione Deluxe di Code Vein include:
- Gioco completo
- Pass stagionale
- Contenuto bonus Mia
- Pacchetto accessori Sete di sangue insaziabile
In questa avventura soulslike potrete giocare con un amico o con un compagno IA, avventurandovi in un'esperienza in cui storia e boss adrenalinici potranno intrattenervi per innumerevoli ore. Potrete scegliere tra varie armi, che si tratti di lance, asce o baionette, e potenziare le abilità del vostro personaggio.
Se volete saperne di più, vi invitiamo a leggere come sempre la nostra recensione. Nel frattempo, vi ricordiamo che Code Vein 2 ha una data di uscita annunciata con un trailer allo State of Play.