Code Vein 2 ha una data di uscita, annunciata con un trailer allo State of Play

La data di uscita è fissata per il 30 gennaio 2026 , con il titolo in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S, dunque a questo punto non manca moltissimo al suo lancio sul mercato.

Il video mostra diverse scene di gameplay e qualche fase di intermezzo, consentendo così di avere una veloce panoramica sulla narrazione, sul particolare mondo in cui ci troviamo ad agire e anche sugli elementi del gioco, fortemente incentrato sui combattimenti con creature alquanto inquietanti.

Bandai Namco era presente allo State of Play per annunciare la data di uscita di Code Vein 2 , e per l'occasione ha anche pubblicato un nuovo trailer per l'action RPG in stile anime che si pone come seguito del particolare titolo a base di vampiri post-apocalittici.

Un mondo post-apocalittico e vampiresco

Code Vein 2 mette in scena una storia in cui giocatori e personaggi "sono legati dal sangue, dal fato e dal destino", ambientata in un futuro in cui gli ultimi sopravvissuti dell'umanità e i Revenant lottano in un mondo sull'orlo del collasso.

Riprendendo il background già stabilito dal primo Code Vein, anche qui ricordiamo che in seguito alla comparsa improvvisa di una minaccia nota come Luna Rapacis, i Revenant sono caduti nella follia, trasformandosi in creature terrificanti chiamate Orrori.

Protagonista della storia è un Cacciatore di Revenant, guidato da una misteriosa ragazza di nome Lou che possiede il potere di viaggiare nel passato per riscrivere il destino del mondo.

Grazie al particolare potere di Lou ci troviamo a viaggiare in un mondo diviso tra due epoche diverse, dove le decisioni hanno un peso anche per le implicazioni temporali che queste comportano.

Come il primo capitolo, Code Vein II presenta un gameplay tipico da RPG d'azione con alcuni elementi peculiari, come la possibilità di sfruttare il sangue sottratto ai nemici per sbloccare una varietà di potenti abilità, costruire strategie di combattimento con i codici del sangue e utilizzare armi e equipaggiamenti unici chiamati Jails per sconfiggere nemici impegnativi, oltre alla possibilità di stringere alleanze con vari compagni.

In attesa di rivederlo anche al Tokyo Game Show 2025, essendo nell'elenco dei giochi che Bandai Namco porterà alla fiera, veniamo dunque a sapere che Code Vein 2 sarà disponibile dal 30 gennaio 2026.