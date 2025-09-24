Sony ha presentato gli altoparlanti wireless Pulse Elevate per PC e PS5

Nel corso dello State of Play di questa sera, sono stati presentati gli altoparlanti wireless Pulse Elevate, l'ultima aggiunta alla linea di accessori audio PlayStation, che combinano tecnologie avanzate come i driver magnetici planari e PlayStation Link e sono compatibili con PS5, PC o Mac, ma possono essere utilizzati anche in mobilità con PlayStation Portal remote player o con uno smartphone.

Stando al comunicato ufficiale, gli altoparlanti offrono un audio estremamente realistico, con latenza ultra-ridotta e connettività wireless lossless tramite PlayStation Link.

Vediamo quali sono le caratteristiche principali degli altoparlanti wireless Pulse Elevate.

Audio desktop realistico: ogni altoparlante è dotato di driver magnetici planari per un suono fedele su tutto lo spettro udibile. Questo significa che i giocatori possono ascoltare i giochi esattamente come gli sviluppatori li hanno pensati. Su PS5 aumenteranno l'immersione nei giochi che supportano Tempest 3D AudioTech, posizionando i segnali audio con incredibile precisione.

Gli altoparlanti includono anche dei woofer integrati, per dei bassi ancora più ricchi. C'è anche un microfono integrato nell'altoparlante destro con eliminazione del rumore potenziata dall'IA. Grazie alla tecnologia AI-enhanced noise rejection, il microfono è in grado di identificare ed eliminare i rumori indesiderati, garantendo comunicazioni vocali cristalline e inaugurando un nuovo livello di chat vocale senza cuffie per il gioco su desktop.

Gli altoparlanti wireless Pulse Elevate sono inoltre potenziati dalla tecnologia PlayStation Link, che assicura connettività lossless e a latenza ultra-ridotta, trasmettendo l'audio in tempo reale sui dispositivi compatibili, compresi quelli Bluetooth. Includeranno anche un adattatore PlayStation Link USB compatibile con porte USB-C.

Audio altamente personalizzabile: gli altoparlanti Pulse Elevate includono comandi integrati per il volume e sono progettati per essere facilmente regolabili sia in orizzontale che in verticale, adattandosi al meglio a ogni postazione. I giocatori possono inoltre personalizzare ulteriormente l'esperienza audio su PS5 o PC con la possibilità di regolare EQ, sidetone, volume e le impostazioni di mute del microfono direttamente dai menu di sistema.

Gli altoparlanti wireless Pulse Elevate saranno lanciati nel 2026 e disponibili nelle versioni Midnight Black e White.