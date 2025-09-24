Il DualSense di God of War è stato svelato con un trailer allo State of Play

Il controller è di base bianco, con una striscia rossa: riprende quindi perfettamente l'aspetto di Kratos , soprattutto nei primi capitoli quando la sua pelle era bianco cenere.

Sony ha mandato in onda lo State of Play del 24 settembre abbiamo avuto modo di vedere un video dedicato a un nuovo controller per PS5, un DualSense in stile God of War .

Il trailer del DualSense in stile God of War

Non ci sono dettagli sul prezzo o sulla data di uscita tramite il trailer ufficiale pubblicato da Sony, ma posiamo supporre che avrà il classico sovrapprezzo dei controller in edizione limitata e che non sarà semplicissimo ottenerne uno. Probabilmente sarà necessario acquistarlo tramite il PlayStation Direct, il negozio ufficiale di Sony presente anche in Italia.

Questo controller arriva in tempo per il 20esimo anniversario di God of War, la saga di Santa Monica Studios nella quale vestiamo i panni di Kratos, uno spartano che diventa divinità e poi si vendica dei torti subiti uccidendo tutti gli dei greci. Nella saga più recente però Kratos si è redento e ha creato una nuova famiglia, tra i freddi ghiacci dei territori norreni.

Ricordiamo poi che Saros ha aperto lo State of Play con un trailer del gameplay e la data di uscita.