Il primo trailer di Marvel's Wolverine svela il periodo di uscita dell'attesa esclusiva per PS5

Non solo, per l'occasione è stato svelato anche il periodo di uscita ufficiale,: il gioco sarà disponibile in esclusiva per PS5 durante il corso dell' autunno 2026 .

Tanta azione e ultra violenza nel primo trailer ufficiale

Il trailer entra subito nel vivo, mostrando sequenze ad alto tasso di adrenalina in cui Logan affronta numerosi avversari. Le promesse di Insomniac Games su un titolo più crudo e intenso rispetto a quelli realizzati in passato sembrano pienamente rispettate: fin dalle prime immagini si notano combattimenti violenti, con abbondanza di sangue e smembramenti, con il protagonista che non va per il sottile quando sfodera gli artigli.

Viene inoltre offerta una prima occhiata al sistema di combattimento, che appare come un'evoluzione del free flow già sperimentato nei giochi di Spider-Man, ma qui arricchito da mosse finali particolarmente spettacolari e brutali.

Durante lo State of Play e grazie alle informazioni presenti sul PlayStation Blog, abbiamo appreso anche che sarà l'attore Liam McIntyre a interpreta questa versione di Wolverine tormentata e brutale, in cerca di verità su un passato oscuro che continua a sfuggirgli.

Per ottenere risposte, Logan dovrà affrontare orde di nemici con ferocia e determinazione, sfruttando la sua resilienza e il fattore rigenerante. Nel corso della storia, Logan incrocia volti noti come Mystique e Omega Red, tra alleati inaspettati e avversari implacabili come i Reavers. L'avventura si snoda tra scenari esotici e pericolosi, da Madripoor al Canada innevato, fino alle strade di Tokyo, promettendo un thriller globale ricco di azione sanguinosa e intensa.

La cover art di Marvel's Wolverine

Come accennato in apertura, Marvel's Wolverine debutterà su PS5 nel corso dell'autunno 2026, ma non dovremo attendere così a lungo per saperne di più: Insomniac Games ha svelato che svelerà maggiori dettagli sul gioco durante il corso della primavera.