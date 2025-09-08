Marvel's Wolverine "sembra fantastico", riferisce un noto leaker

Marvel's Wolverine "sembra fantastico": a riferirlo è il noto leaker Tom Henderson, che durante un podcast ha parlato dell'atteso tie-in sviluppato da Insomniac Games, che al momento non ha ancora neanche un periodo di uscita ufficiale.

"Alcuni playtester con cui ho avuto modo di parlare pensano che il gioco sia fantastico, dunque si tratta di ottime notizie", ha detto Henderson, senza tuttavia aggiungere ulteriori dettagli su di un progetto ancora avvolto dal mistero.

Lo stesso leaker solo pochi giorni fa ha rivelato che un nuovo State of Play verrà trasmesso alla fine di questo mese e durante l'evento vedremo "quasi certamente" un nuovo trailer di Marvel's Wolverine.

In effetti i tempi sembrano ormai abbondantemente maturi per rivelare finalmente il nuovo progetto di Insomniac Games, che arricchirà l'universo videoludico Marvel di un nuovo, importante protagonista dopo i due Spider-Man e Venom.