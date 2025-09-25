Marvel's Wolverine, tutto quello che sappiamo sul nuovo gioco Insomniac

"Stiamo cercando di sviluppare il miglior gioco su Wolverine di tutti i tempi," esclama euforica la project director Jesse Reiner-Reed alla fine del video dietro le quinte di Insomniac. E grazie al Canada, abbiamo pensato: non è che l'asticella sia mai stata molto alta. A parte X-Men Origins: Wolverine, che era così così ma aveva un suo perché, il mutante artigliato non è mai stato rappresentato come meritava nei videogiochi totalmente incentrati su di lui, riscattandosi solo nei picchiaduro e nei titoli corali in cui faceva quello che sapeva fare meglio: tritare i nemici. Ma anche quello con misura, perché il sangue e la violenza sono spesso un tabù che crea una forte antitesi con un personaggio viscerale e brutale come Wolverine. Un'antitesi che Insomniac intende scavalcare di prepotenza con il suo gioco più efferato e raccapricciante: se qualcuno temeva in una violenza all'acqua di rose in stile Marvel's Spider-Man, il trailer l'ha fatto sicuramente ricredere tra mutilazioni, smembramenti e sbudellamenti vari. Non siamo al livello di God of War ma poco ci manca e sicuramente dimostra che il team californiano è sulla strada giusta per catturare l'essenza di Wolverine nel gioco che uscirà il prossimo anno. Sì, ma... di che tipo di gioco si tratta?

Wolverine + Uncharted = Wolverined? Dimentichiamoci tutti i famosi e famigerati leak del 2023 e concentriamoci sul trailer che è stato mostrato durante lo State of Play: a giudicare da quello che abbiamo visto, Marvel's Wolverine sembra essere proprio un'avventura in terza persona fortemente narrativa, incentrata a quanto pare su una storia completamente inedita che dovrebbe fare parte dell'universo videoludico iniziato con Marvel's Spider-Man. Sarebbe carino se il nuovo gioco facesse riferimento alle disavventure dell'Uomo Ragno e del suo compare Miles Morales, ma per il momento non sappiamo nemmeno se ci siano gli X-Men visto che nel monologo che accompagna il trailer non vengono minimamente nominati. Monologo gentilmente recitato dall'attore Liam McIntyre, noto più che altro per aver doppiato JD Fenix in Gears of War e Taron Malicos in Star Wars Jedi: Fallen Order, oltre che per aver interpretato piccole parti in TV, tra cui il Mago del Tempo nella serie The Flash. McIntyre interpreterà James "Logan" Howlett nel gioco Insomniac e, nonostante il fisico molto diverso, promette di trasmettere tutta la grinta e la rabbia che caratterizzano il personaggio creato da Len Wein e John Romita Sr. nel 1974 per il fatidico #181 di The Incredible Hulk. Da allora di acqua sotto i ponti ne è passata e la storia editoriale di Wolverine è stata scritta e riscritta, approfittando della sua vita lunga e complicata: il suo potere primario è una rigenerazione cellulare accelerata che gli consente di guarire più velocemente e invecchiare più lentamente. Poteri che il trailer sfoggia insieme ai suoi iconici artigli, che nel filmato appaiono già rivestiti di adamantio. La storia dovrebbe quindi ruotare intorno al misterioso passato di Logan e ai conti in sospeso con nemici vecchi e nuovi: a giudicare dal costume giallo e blu, è probabile che Wolverine sia già un supereroe da qualche tempo, che abbia già superato la fase Arma-X e che la trama scritta da Insomniac ricalchi i consueti archi narrativi in cui il passato torna a tormentarlo, aprendo vecchie ferite e costringendolo a scoprire di più su se stesso. Il cammino dell'eroe al contrario, insomma. Un primo piano di Logan in Marvel's Wolverine Per questo motivo, Marvel's Wolverine dà l'impressione di essere strutturato a "stage" o missioni o come li volete chiamare: capitoli ambientati in scenari diversi, di misure diverse, utili a raccontare una storia che gira per il mondo, dal Canada al Giappone, passando per la fittizia isola di Madripoor, un luogo cui Logan è molto legato nei fumetti e che potrebbe darci un indizio sulla struttura del gioco. Gli sviluppatori ci hanno infatti tenuto a sottolineare quanto siano vasti gli scenari, in particolare durante una sequenza del trailer in cui Logan scivola sui tetti della Low Town di Madripoor con i palazzi della città vera e propria che si ergono sullo sfondo. Considerando che in alcune scene vediamo Wolverine guidare una moto, viene da pensare che alcuni scenari siano esplorabili più liberamente, magari in un secondo momento dopo certi passaggi della trama - avete presente il livello con la jeep in Uncharted 4? - ed è possibile che in queste mappe emerga un po' l'anima "free roaming" dei precedenti Marvel's Spider-Man, con missioni secondarie e obiettivi alternativi da raggiungere. È pur vero che non ce lo vediamo uno come Wolverine a cercare sigari nascosti nei vicoli o ad aiutare i passanti con i loro problemi personali...