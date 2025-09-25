Fire Emblem Shadows è disponibile a sorpresa da oggi, ed è gratuito

Fire Emblem Shadows è disponibile a sorpresa da oggi su iOS e Android, come conferma lo spettacolare trailer di lancio che trovate qui sotto. Si tratta del nuovo RPG tattico prodotto da Nintendo e caratterizzato da meccaniche piuttosto originali.

Impegnati in battaglie veloci a cui dovremo partecipare insieme a due alleati, Fire Emblem Shadows chiederà a uno dei tre componenti della squadra di tradire gli altri, che dovranno capire come stanno le cose e chi li pugnalerà alle spalle prima che sia troppo tardi.

Il gioco fonde dunque la classica strategia in tempo reale con elementi di deduzione sociale, costringendo i giocatori a leggere i movimenti, le scelte e persino i silenzi dei propri compagni per distinguere l'amico dal nemico.

Shadows prova dunque a mischiare le carte e a proporre una formula diversa rispetto ai precedenti Fire Emblem, che tanto successo hanno riscosso anche nelle loro interpretazioni mobile, come dimostrano gli incredibili incassi totalizzati da Heroes.