Fire Emblem Shadows è disponibile a sorpresa da oggi, ed è gratuito

Fire Emblem Shadows è disponibile a sorpresa da oggi su iOS e Android, come conferma lo spettacolare trailer di lancio che trovate qui sotto. Si tratta del nuovo RPG tattico prodotto da Nintendo e caratterizzato da meccaniche piuttosto originali.
Impegnati in battaglie veloci a cui dovremo partecipare insieme a due alleati, Fire Emblem Shadows chiederà a uno dei tre componenti della squadra di tradire gli altri, che dovranno capire come stanno le cose e chi li pugnalerà alle spalle prima che sia troppo tardi.
Il gioco fonde dunque la classica strategia in tempo reale con elementi di deduzione sociale, costringendo i giocatori a leggere i movimenti, le scelte e persino i silenzi dei propri compagni per distinguere l'amico dal nemico.
Shadows prova dunque a mischiare le carte e a proporre una formula diversa rispetto ai precedenti Fire Emblem, che tanto successo hanno riscosso anche nelle loro interpretazioni mobile, come dimostrano gli incredibili incassi totalizzati da Heroes.
Un lancio inaspettato
Caratterizzato dal tradizionale formato free-to-play, che consente di effettuare il download gratuitamente da App Store o Google Play, Fire Emblem Shadows si è insomma reso protagonista di uno shadow drop nel bel mezzo del Tokyo Game Show 2025.
Oltre alla meccanica del traditore, il gioco punta a rendere le sfide più intense introducendo un sistema di gestione delle armi e delle abilità magiche, che dovremo scegliere con attenzione al fine di massimizzare la loro efficacia in combattimento.