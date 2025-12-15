Delle petizioni chiedono il doppiaggio in italiano di Tomb Raider Catalyst e Legacy of Atlantis

Come saprete, Tomb Raider Catalyst e Tomb Raider Legacy of Atlantis non saranno doppiati in italiano. La nostra lingua non sarà assente, ma sarà solo nei sottotitoli. Lo stesso vale per altre lingue, in particolare lo spagnolo di Spagna e il polacco. Da qui è nata una vera e propria coalizione, concretizzatasi in una petizione online su Change.org, che chiede il doppiaggio di Tomb Raider Legacy of Atlantis, il primo dei nuovi episodi della serie a uscire, nelle tre lingue succitate.

Da notare che lo spagnolo sarà presente nel doppiaggio, ma solo quello latino americano, che evidentemente copre un mercato più ampio di quello di Spagna.

La petizione si appella alla tradizione della serie e al maggiore coinvolgimento dei giocatori storici in una versione doppiata, per dare forza alla sua richiesta: "Il doppiaggio completo nella nostra lingua è fondamentale per mantenere un forte legame con i personaggi e con la storia. Le sfumature, le emozioni e le sottigliezze linguistiche si perdono quando il gioco offre il doppiaggio solo in altre varianti o si affida esclusivamente ai sottotitoli."