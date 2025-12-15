Delle petizioni chiedono il doppiaggio in italiano di Tomb Raider Catalyst e Legacy of Atlantis

Come saprete, Tomb Raider Catalyst e Tomb Raider Legacy of Atlantis non saranno doppiati in italiano. La nostra lingua non sarà assente, ma sarà solo nei sottotitoli. Lo stesso vale per altre lingue, in particolare lo spagnolo di Spagna e il polacco. Da qui è nata una vera e propria coalizione, concretizzatasi in una petizione online su Change.org, che chiede il doppiaggio di Tomb Raider Legacy of Atlantis, il primo dei nuovi episodi della serie a uscire, nelle tre lingue succitate.
Da notare che lo spagnolo sarà presente nel doppiaggio, ma solo quello latino americano, che evidentemente copre un mercato più ampio di quello di Spagna.
La petizione si appella alla tradizione della serie e al maggiore coinvolgimento dei giocatori storici in una versione doppiata, per dare forza alla sua richiesta: "Il doppiaggio completo nella nostra lingua è fondamentale per mantenere un forte legame con i personaggi e con la storia. Le sfumature, le emozioni e le sottigliezze linguistiche si perdono quando il gioco offre il doppiaggio solo in altre varianti o si affida esclusivamente ai sottotitoli."
Elda Olivieri, la Lara italiana
Parlando più specificatamente dell'Italia, Alessio Biancardo, che ci ha segnalato le petizioni, ci ha anche spiegato di aver contattato Elda Olivieri insieme ad altri fan. Si tratta della doppiatrice originale di Lara Croft, che sarebbe contentissima di tornare a interpretare il personaggio. È stata lei stessa a suggerire di avviare una raccolta firme per farla tornare.
La petizione si chiama "Elda Olivieri voce di Lara Croft in Tomb Raider: Legacy of Atlantis /Tomb Raider: Catalyst", è stata lanciata da Alessia Specchio e nel testo possiamo leggere: "In Italia, questa eroina ha avuto una voce inconfondibile che l'ha accompagnata nei suoi gloriosi anni. Elda Olivieri, con il suo talento e la sua passione, ha dato vita al personaggio di Lara Croft.
Come fan di lunga data della serie, ho sempre creduto che nessuna potrebbe impersonare Lara come ha fatto Elda Olivieri. La sua interpretazione ha dato profondità e carisma al personaggio, rendendo le avventure di Lara ancora più immersive e indimenticabili. Nel cambiare la voce di Lara Croft, si perde non solo una parte della sua storia, ma anche il legame emotivo che milioni di giocatori hanno costruito attraverso il tempo.
Richiediamo che Elda Olivieri venga riconfermata come la voce italiana di Lara Croft nei futuri giochi della serie. Crediamo sia fondamentale per preservare l'integrità e il fascino storico delle avventure di Lara, rispettando la tradizione di uno dei franchise più amati della storia dei videogiochi."