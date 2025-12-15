Divinity: Original Sin 2 è disponibile da oggi su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2

Pubblicato originariamente nel 2018, il titolo di Larian Studios è rapidamente diventato un punto di riferimento per gli appassionati di RPG , andando ad anticipare per molti versi lo straordinario successo che lo studio avrebbe riscosso con Baldur's Gate 3.

Chi invece sta valutando di procedere all'acquisto per la prima volta potrà godere di importanti sconti su tutte le piattaforme: in questo momento Original Sin 2 costa 14,99€ anziché 59,99€ su PlayStation Store, 17,49€ anziché 49,99€ su Xbox Store e 24,99€ anziché 49,99€ su Nintendo eShop.

Divinity: Original Sin 2: Definitive Edition è disponibile da oggi su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 : lo ha annunciato ufficialmente Larian Studios, spiegando che chi gà possiede il gioco su PS4, Xbox One o Nintendo Swich potrà ottenere la nuova versione tramite upgrade gratuito .

Intanto, cresce l'attesa per Divinity

Il lancio di Divinity: Original Sin 2: Definitive Edition su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 è stato anticipato dalla classificazione in Europa, ma l'attenzione dei fan di Larian Studios al momento è rivolta anche e soprattutto a Divinity, annunciato con un trailer raccapricciante durante i The Game Awards.

Un gioco completamente nuovo, che non richiede di conoscere i capitoli precedenti, Divinity proverà ad affrontare temi pesanti perché Larian crede che i giocatori sappiano apprezzare un mondo complesso, e da questo punto di vista il progetto appare davvero ambizioso.