Divinity affronterà temi pesanti perché Larian crede che i giocatori sappiano apprezzare un mondo complesso

Il trailer di Divinity mostrato ai The Game Awards 2025 è stato davvero scioccante per molti, tra violenza e scene di sesso. In effetti non è facile collegare il volto di Keighley, il patron della serata, a un'orgia fantasy. Detto questo, va apprezzato il coraggio di Larian Studios , anche se qualcuno ha subito accusato lo sviluppatore di Baldur's Gate 3 di voler scioccare il pubblico. Prevedibilmente, gli sviluppatori sono venuti a conoscenza di tutte le discussioni in merito e hanno deciso di rispondere. A farlo per primo è stato inevitabilmente Michael Douse, il direttore editoriale di Larian Studios, noto per esporsi spessissimo su questioni relative all'industria dei videogiochi.

Mondo complesso

Douse ha riconosciuto i contenuti estremi del trailer, ma ha spiegato: "L'espressione "trattare il pubblico con un certo livello di rispetto intellettuale" è emersa spesso durante la fase di pianificazione". Stando a Douse "Non si tratta di cercare di scioccarli, ma di cercare di eguagliare le loro capacità di comprensione affinché il messaggio risuoni. Sappiamo che le persone sono in grado di apprezzare un mondo tridimensionale."

Insomma, per Larian i giocatori non scappano di fronte a rappresentazioni molto complesse e sfaccettate. Del resto anche Baldur's Gate 3 lo ha dimostrato, diventando una grande hit, pur affrontando spesso dei temi non proprio banali.

Nei commenti, i fan hanno concordato con Douse: "Penso che con questo trailer abbiate centrato il bersaglio; rappresenta perfettamente il mondo, l'ambiente e l'atmosfera generale di Divinity". Un altro aggiunge: Grazie per quello che fate, era DAVVERO necessario nei videogiochi".

Del resto, Larian non è mai scappata di fronte a temi pesanti, che spesso a trattato nei suoi giochi. Abbiamo già citato Baldur's Gate 3, ma anche i suoi titoli del passato, come Divinity 2 - Ego Draconis o Beyond Divinity, avevano dei momenti davvero intensi.