Clair Obscur: Expedition 33, le novità del DLC "Thank You Update"

Il capolavoro di Sandfall Interactive ha sbancato ai The Game Awards e si è aggiornato con un nuovo contenuto che abbiamo giocato: è valso la pena tornare nel mondo di Clair Obscur?

Il giorno dei The Game Awards, dopo che quelli di Sandfall Interactive avevano passato la serata a salire sul palco ogni dieci minuti per ricevere una nuova statuetta o a duettare sulle note di "Une vie à t'aimer", il director Guillaume Broche ha annunciato - con il premio del gioco dell'anno ancora in mano - che Clair Obscur: Expedition 33 stava per ricevere il suo primo DLC gratuito intitolato "Thank You Update". Il gioco, uscito lo scorso aprile tra gli applausi scroscianti di pubblico e critica, ha fatto incetta di premi: ben nove statuette su dodici nomination, un successo praticamente senza precedenti che non è stato nemmeno esente da critiche, ma che ha consacrato ulteriormente i giovani sviluppatori francesi e che con ogni probabilità contribuirà a moltiplicare le vendite di Clair Obscur nelle settimane a venire. Ecco perché Sandfall Interactive ha voluto ringraziare i suoi fan con un DLC molto particolare. Prima di parlarvene, però, dobbiamo avvertirvi: per accedere ai nuovi contenuti dovete almeno aver raggiunto l'Atto III della campagna e aver sbloccato il potere di Esquie per andare sott'acqua. Perciò, se non siete ancora arrivati alla fine del gioco, o non avete ancora cominciato Clair Obscur, sappiate che ogni parola da questo momento in poi rischia di essere uno spoiler. Continuate a leggere a vostro rischio e pericolo!

Arrivederci e Thank You! Vi diciamo subito che il "Thank You Update" gratuito non è un contenuto irrinunciabile, non aggiunge nulla di veramente importante alla storia di Clair Obscur: Expedition 33, ma arricchisce il gioco soprattutto dal punto di vista del gameplay vero e proprio. Le novità si potrebbero dividere principalmente in tre categorie. Prima di tutto abbiamo qualche ritocco all'interfaccia sotto forma di opzioni e funzionalità. Ora finalmente c'è una modalità Foto anche in Clair Obscur: Expedition 33 Oltre ai sottotitoli in sette nuove lingue (per un totale di diciannove) e a vari miglioramenti in termini di performance, Sandfall Interactive ha aggiunto qualche opzione per ridimensionare l'interfaccia, filtrare e salvare le configurazioni di Picto e Lumina e anche aprire il menu delle opzioni in combattimento per abbandonare una battaglia prima del tempo o scattare una bella foto. L'aggiornamento implementa infatti l'attesissima modalità Foto, con una pletora di opzioni e parametri utili a immortalare nella maniera che si preferisce i momenti migliori della partita. Oltre a poter muovere liberamente l'inquadratura e rimaneggiare l'immagine intervenendo su molteplici slider, si possono scegliere filtri e cornici per personalizzare il risultato finale prima di scattare la foto e condividerla sui social. La nuova mappa è un viaggio nell'immaginazione del piccolo Verso Il contenuto più importante che aggiunge il "Thank You Update" è senza dubbio una nuova destinazione sulla mappa del mondo, Bozze di Verso, proprio vicino alla Torre Eiffel distorta della Lumière sulla mappa del mondo. Questa zona è una stravagante rappresentazione della fantasia del protagonista quando era bambino, quando giocava nelle sue tele insieme a Clea e cominciava a preferire il piano al pennello. Per questo, la coloratissima zona è occupata soprattutto dai buffi Gestral che passano il tempo a giocare e gozzovigliare in un ambiente quasi bucolico, ma che nasconde delle insidie. I nemici non sono particolarmente tosti - almeno a livello 90 circa e giocando a difficoltà Spedizione - ma sferrano nuove catene di colpi da memorizzare e infliggono una nuova condizione negativa chiamata Barbapapa che riduce a 1 i danni inflitti dalla Spedizione per ogni accumulo. Naturalmente ci sono anche nuovi Picto e armi da trovare sconfiggendo i nemici normali e cromatici oppure risolvendo i rompicapi e le missioni secondarie nella zona. In questo senso, completare le Bozze di Verso può richiedere un paio d'orette, ma le attività sono abbastanza diversificate e ci sono degli scontri speciali interessanti, mentre alcuni passaggi platform li abbiamo trovati ancora frustranti e restano il punto debole del gioco Sandfall. Il boss delle Bozze di Verso è Osquio, una versione malvagia dell'adorabile Esquie Il boss finale delle Bozze di Verso è Osquio, una versione "malvagia" dell'adorabile Esquie. Si tratta di uno dei cinque super boss aggiunti con il "Thank You Update", forse il più facile del mucchio, anche se ha una caterva di punti vita e obbliga a rivedere praticamente ogni strategia usata nei mesi scorsi dato che Sandfall Interactive ha apportato una serie di bilanciamenti per cambiare un po' le carte in tavola e giustificare l'inclusione delle nuove armi e dei nuovi Picto. Fino a questo punto, l'aggiornamento premia il giocatore soprattutto con costumi e capigliature senza offrire niente di davvero eclatante in termini di narrativa, sebbene le Bozze di Verso aprano una finestra importante sul passato dei giovani Dessendre. Il tutto, naturalmente, sulle note delle nuove tracce dell'incredibile Lorien Testard.