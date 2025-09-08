Star Wars Outlaws per Nintendo Switch 2 ha ricevuto il primo aggiornamento, ecco le novità

Ubisoft ha pubblicato il primo aggiornamento di Star Wars Outlaws per Nintendo Switch 2, che include diversi miglioramenti e correzioni di errori, nonché ulteriori ottimizzazioni tecniche che vanno a potenziare l'esperienza dell'avventura di Kay Vess sul piano visivo.
Nello specifico, la patch risolve alcuni problemi legati alla mancata comparsa di PNG e al blocco di Kay all'interno degli scenari, migliorando la possibilità per la protagonista di nascondersi nell'erba alta su Akiva e migliorando la stabilità generale del software. Dal punto di vista grafico, l'aggiornamento interviene andando a migliorare la qualità visiva durante gli spostamenti rapidi all'interno delle ambientazioni (verosimilmente aumentando la risoluzione) o quando viene utilizzato il binocolo, limitando il fenomeno del pop-up.
Gli sviluppatori hanno inoltre ridotto lo sfarfallio che affliggeva la rappresentazione del fumo e delle luci, risolto alcuni inconvenienti legati al rendering delle ombre e migliorato la resa di foglie, tessuti e altri elementi che interagiscono con l'illuminazione.
Una conversione perfetta
Definito da Digital Foundry più impressionante di Cyberpunk 2077, Star Wars Outlaws per Nintendo Switch 2 si pone come un'importante conferma delle capacità tecniche della console ibrida giapponese, che sembrerebbe in grado di far girare virtualmente qualsiasi gioco.
Gli ulteriori interventi dell'aggiornamento parlano della risoluzione di inconvenienti nella gestione della telecamera in determinati momenti, della risoluzione di problemi con l'interfaccia utente e con la visualizzazione dell'inventario in modalità portatile.
Infine sono stati sistemati alcuni inconvenienti relativi alle due espansioni incluse nella versione Nintendo Switch 2, Wild Card e A Pirate's Fortune.