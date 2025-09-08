Star Wars Outlaws per Nintendo Switch 2 ha ricevuto il primo aggiornamento, ecco le novità

Ubisoft ha pubblicato il primo aggiornamento di Star Wars Outlaws per Nintendo Switch 2, che include diversi miglioramenti e correzioni di errori, nonché ulteriori ottimizzazioni tecniche che vanno a potenziare l'esperienza dell'avventura di Kay Vess sul piano visivo.

Nello specifico, la patch risolve alcuni problemi legati alla mancata comparsa di PNG e al blocco di Kay all'interno degli scenari, migliorando la possibilità per la protagonista di nascondersi nell'erba alta su Akiva e migliorando la stabilità generale del software. Dal punto di vista grafico, l'aggiornamento interviene andando a migliorare la qualità visiva durante gli spostamenti rapidi all'interno delle ambientazioni (verosimilmente aumentando la risoluzione) o quando viene utilizzato il binocolo, limitando il fenomeno del pop-up.

Gli sviluppatori hanno inoltre ridotto lo sfarfallio che affliggeva la rappresentazione del fumo e delle luci, risolto alcuni inconvenienti legati al rendering delle ombre e migliorato la resa di foglie, tessuti e altri elementi che interagiscono con l'illuminazione.