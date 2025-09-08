SEGA avrebbe usato la polizia per recuperare devkit Nintendo smaltiti per errore: lo sostiene il venditore che si era aggiudicato un lotto di prodotti, partecipando a un'asta indetta dal Video Game Preservation Museum e ritrovandosi poi arrestato e accusato di ricettazione.

La vicenda risale allo scorso luglio: la persona in questione, che conduce da anni un'attività di rivendita online di materiale elettronico proveniente da sgomberi, ha acquistato per circa 10.000 sterline un lotto di oggetti provenienti dal trasloco della sede SEGA di Brentford, comprendente non solo mobili ma anche numerosi kit di sviluppo Nintendo e cartucce di prova.

Il venditore sostiene di aver agito in buona fede, come in molte altre operazioni simili condotte in passato, e di aver verificato la legittimità della rivendita. Nonostante ciò, il 14 luglio la sua abitazione è stata perquisita: dieci agenti lo hanno arrestato con l'accusa di riciclaggio e hanno sequestrato console e cartucce. Durante l'interrogatorio, l'uomo ha ribadito di aver acquistato il materiale regolarmente.

La vicenda si è fatta ancora più intricata quando è emerso che, già un mese prima del blitz, un investigatore privato legato a SEGA si era finto acquirente per ottenere informazioni. Il mandato di perquisizione, inoltre, presentava diverse anomalie: privo di numero di caso, incompleto e addirittura con il nome di SEGA e di un'agenzia privata indicati tra i soggetti autorizzati a eseguire il sequestro.