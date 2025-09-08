La serie TV di Life is Strange? Amazon ha coinvolto tutti a parte gli autori del gioco

Amazon ha coinvolto un gran numero di figure per la realizzazione della serie TV di Life is Strange, ma a quanto pare non gli autori del gioco: stando alle parole di Christian Divine, sono gli unici a non essere stati interpellati.

Sceneggiatore dei primi due capitoli della serie, Divine ha reagito amaramente al comunicato stampa pubblicato da Amazon, che fa un elenco dei partner del progetto: da Square Enix a LuckyChap (la casa di produzione fondata anche da Margot Robbie) e Story Kitchen, azienda specializzata negli adattamenti di videogiochi per cinema e televisione.

Non c'è appunto Don't Nod, il team di sviluppo che di fatto ha creato Life is Strange e i personaggi di Max e Chloe, che ritroveremo nella serie televisiva, mentre si parla molto del coinvolgimento di Chrarlie Covell, autore di The End of the F**ing World, in qualità di showrunner.

In realtà Divine non è stato l'unico a evidenziare questa mancanza: un suo collega, l'executive producer Luc Baghadoust, ha accolto l'annuncio dello show citando esclusivamente le figure di Don't Nod che hanno contribuito a dar vita al franchise di Life is Strange.