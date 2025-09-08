Super Pocket NEOGEO Edition è disponibile con un trailer di lancio

Super Pocket NEOGEO Edition è disponibile a partire da oggi, con un prezzo ufficiale di 59,99€ e una dotazione composta da quattordici grandi classici targati SNK e preinstallati nel dispositivo, che è stato presentato con il trailer di lancio che trovate qui sotto.

La NEOGEO Edition riprende le caratteristiche hardware del Super Pocket, munito di uno schermo IPS da 2,8 pollici con risoluzione 320 x 240 pixel, una batteria ricaricabile via USB-C con autonomia da oltre quattro ore e la piena compatibilità con le cartucce Evercade. Si tratta chiaramente di un oggetto che non mancherà di stuzzicare l'interesse dei nostalgici delle produzioni SNK e dell'epoca dei coin-op in generale, grazie a una riproduzione pixel perfect dei titoli inclusi nel pacchetto.

Le prime recensioni degli utenti parlano di un dispositivo solido e ben costruito, molto piccolo ma capace di offrire un'ottima esperienza di gioco, nonostante la mancanza di opzioni come la possibilità di regolare la luminosità dello schermo.