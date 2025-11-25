La storia di Fatal Fury viene ripercorsa in un trailer per i 34 anni della serie

SNK ha pubblicato un trailer che ripercorre la storia di Fatal Fury al fine di celebrare i 34 anni della serie che fin dal 1991 si pone in competizione diretta con Street Fighter, e che nel corso del tempo ci ha regalato diversi episodi indimenticabili.
A partire naturalmente dal primo, l'originale Fatal Fury, che pur nella sua ingenuità aveva il merito di introdurre i protagonisti della saga, ovverosia i fratelly Terry e Andy Bogard nonché il kickboxer Joe Higashi, determinati a sconfiggere l'organizzazione criminale guidata da Geese Howard a South Town.
È stato tuttavia con l'uscita del secondo capitolo, Fatal Fury 2, che la serie SNK ha letteralmente spiccato il volo, portando nelle sale un picchiaduro a incontri ritenuto da numerosi appassionati come il migliore sulla piazza: pieno di personaggi e scenari da urlo, profondo e divertente.
Dopo l'episodio del 1993, Fatal Fury Special, il franchise si è preso un paio d'anni di pausa per poi tornare con Real Bout Fatal Fury, introducendo sostanziali novità come le arene con diversi piani di profondità e il ring-out, oltre a un gameplay molto più strategico e uno stile grafico completamente inedito.
Passato, presente e futuro
Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers, ora disponibile anche su PC con rollback netcode, ha costituito l'apice di quel filone e l'ultimo capitolo "classico" anche sul fronte narrativo, visto che nel 1998 Garou: Mark of the Wolves ha introdotto un nuovo protagonista, Rock Howard, raccontando eventi ambientati dieci anni dopo il primo Fatal Fury.
A questo punto le uscite si sono interrotte per anni, fino al recente Fatal Fury: City of the Wolves, che pare abbia riportato in auge la serie SNK, pur in un contesto ormai profondamente diverso rispetto all'epoca degli esordi.
Qual è il vostro episodio di Fatal Fury preferito? Che ricordi avete della saga?