Gli sviluppatori di Battlefield 6 miglioreranno il rinculo delle armi, ma servirà del tempo

Battlefield 6 è partito con il piede giusto, registrando numeri da record per la serie e ottenendo consensi sia dalla stampa che dal pubblico. Ciò non significa che i Battlefield Studios si stiano adagiando sugli allori: oltre ai nuovi contenuti stagionali, il team è già al lavoro per migliorare alcuni aspetti meno riusciti dello sparatutto.
Tra questi spicca il rinculo delle armi da fuoco, giudicato da molti giocatori impreciso e poco bilanciato, al punto da penalizzare la precisione e accentuare la disparità tra chi gioca con mouse e tastiera e chi utilizza il controller. Gli sviluppatori hanno confermato di essere al lavoro su modifiche mirate, ma hanno chiarito che servirà tempo per risolvere il problema in maniera definitiva.
Ci vorrà del tempo per risolvere il problema al 100%
Sulla questione è intervenuto su X il principal game designer Florian Le Bihan. Rispondendo ad alcuni utenti, ha promesso che gli sviluppatori sono al lavoro e continueranno a lavorare al rinculo "finché non sarà sistemato al 100%".
Tuttavia, ha anche precisato che si tratta di un processo complicato e che quindi potrebbe richiedere del tempo, lasciando intendere che comunque a breve arriveranno delle prime modifiche pensate per migliorare sensibilmente la precisione delle armi.
"Lo risolveremo, è un problema piuttosto complesso ma stiamo già lavorando ad alcuni miglioramenti che aiuteranno parecchio a risolvere il problema finché non sarà risolto al 100%", le parole di Le Bihan.
Nel frattempo, da oggi è disponibile la prova gratuita del multiplayer di Battlefield 6,, che fino al 2 dicembre permetterà a tutti i giocatori su PC, PS5 e Xbox Series X|S di provare una selezione composta da 5 modalità e 3 mappe dello sparatutto.