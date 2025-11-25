Gli sviluppatori di Battlefield 6 miglioreranno il rinculo delle armi, ma servirà del tempo

Battlefield 6 è partito con il piede giusto, registrando numeri da record per la serie e ottenendo consensi sia dalla stampa che dal pubblico. Ciò non significa che i Battlefield Studios si stiano adagiando sugli allori: oltre ai nuovi contenuti stagionali, il team è già al lavoro per migliorare alcuni aspetti meno riusciti dello sparatutto.

Tra questi spicca il rinculo delle armi da fuoco, giudicato da molti giocatori impreciso e poco bilanciato, al punto da penalizzare la precisione e accentuare la disparità tra chi gioca con mouse e tastiera e chi utilizza il controller. Gli sviluppatori hanno confermato di essere al lavoro su modifiche mirate, ma hanno chiarito che servirà tempo per risolvere il problema in maniera definitiva.