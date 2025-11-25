Intel Core Ultra 9 386H: il chip mobile che sfida i desktop, single-core da record

Il nuovo Intel Core Ultra 9 386H "Panther Lake" è al centro dei riflettori dopo la comparsa dei primi benchmark di un sample quasi retail. Il chip, destinato al segmento mobile di fascia alta e previsto per il debutto al CES 2026, mostra prestazioni estremamente competitive sia in single-core che in multi-core, superando molti processori già affermati sul mercato.

Il test trapelato su Geekbench 6.5.0 proviene da un Acer Predator Helios PHN16S-I51 dotato di 64 GB di RAM. Il Core Ultra 9 386H presenta una configurazione 16-core composta da 4 P-Core, 8 E-Core e 4 LP-E core, con una frequenza base di 2.10 GHz e un boost fino a 4.9 GHz.