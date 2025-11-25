realme lancia il GT 8 Pro: Snapdragon 8 Elite Gen 5 e camera da 200MP, ecco la data d'uscita in Italia

Il nuovo realme GT 8 Pro vuole posizionarsi come un vero flagship premium grazie a una combinazione di potenza, fotografia professionale e un design innovativo. Il dispositivo introdurrà tecnologie finora riservate a pochi concorrenti.

Uno dei punti di forza principali è l'integrazione dello Snapdragon 8 Elite Gen 5, la piattaforma mobile più avanzata mai rilasciata da Qualcomm. Il nuovo processore octa-core, con frequenza fino a 4,6GHz, assicura prestazioni elevate in ambito gaming, intelligenza artificiale e fluidità generale del sistema. A supporto di questa potenza troviamo una batteria da 7000mAh compatibile con ricarica Ultra Charge da 120W e ricarica wireless da 50W.