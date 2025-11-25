realme lancia il GT 8 Pro: Snapdragon 8 Elite Gen 5 e camera da 200MP, ecco la data d'uscita in Italia

Il nuovo realme GT 8 Pro vuole posizionarsi come un vero flagship premium grazie a una combinazione di potenza, fotografia professionale e un design innovativo. Il dispositivo introdurrà tecnologie finora riservate a pochi concorrenti.
Uno dei punti di forza principali è l'integrazione dello Snapdragon 8 Elite Gen 5, la piattaforma mobile più avanzata mai rilasciata da Qualcomm. Il nuovo processore octa-core, con frequenza fino a 4,6GHz, assicura prestazioni elevate in ambito gaming, intelligenza artificiale e fluidità generale del sistema. A supporto di questa potenza troviamo una batteria da 7000mAh compatibile con ricarica Ultra Charge da 120W e ricarica wireless da 50W.
L'uscita del realme GT 8 Pro è vicina: tutti i dettagli sul display
Il display AMOLED con risoluzione 2K da 6,79" offre un refresh rate a 144Hz e una luminosità di picco di 7000 nit, garantendo una leggibilità eccellente anche in condizioni di luce non ottimali.
L'esperienza multimediale è completata da doppi altoparlanti stereo, un motore aptico Ultra Haptic e un avanzato sistema di raffreddamento a vapore da 7000 mm², ideale per mantenere prestazioni costanti anche sotto carichi intensi. Non manca la certificazione IP69, che assicura una protezione superiore contro acqua e polvere.
Data d'uscita e il vero fiore all'occhiello di questo nuovo realme GT 8 Pro
Il fiore all'occhiello del GT 8 Pro è però il comparto fotografico, sviluppato in collaborazione con RICOH GR, storica icona della street photography. Grazie a questa partnership, il telefono introduce la modalità RICOH GR, che include Snap Focus, Immersive Viewfinder Mode e cinque tonalità ispirate alla pellicola analogica.
A livello hardware spiccano la fotocamera periscopica da 200MP, l'ultra-grandangolare da 50MP e una fotocamera principale certificata GR da 50MP con lenti 7P antiriflesso ad altissima trasparenza.
L'uscita è prevista per il prossimo 2 dicembre in Italia con costi a partire da 999,99€ per la variante 12+256GB e da 1199,99€ per la versione da 16+512GB, allo stesso prezzo verrà venduta la prestigiosa "Dream Edition" realizzata in collaborazione con Aston Martin. I prezzi promo verranno rivelati il giorno stesso dell'uscita