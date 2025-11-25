Nella patch troviamo infine sei nuove armi eroiche , fra cui il devastante Death's Grasp (Power Fist) e lo Storm's Dominion (Thunder Hammer), oltre a otto pezzi d'armatura da sbloccare e nuovi contenuti estetici.

Abbiamo poi il nuovo equipaggiamento PvE Sanctified Wrath , un oggetto che fornisce un aumento del 25% al danno corpo a corpo per quindici secondi, garantisce immunità a rispetto a determinate manovre e respinge i nemici circostanti: un dono prezioso per i giocatori più aggressivi, ora dotato anche di due cariche.

La novità più evidente dell'update 11.0 è Reclamation, una nuova mappa PvE che ci conduce a bordo di un incrociatore imperiale gravemente danneggiato e infestato dai Tiranidi, che avremo il compito di eliminare con la nostra squadra, ignari però del fatto che durante la missione si manifesteranno ulteriori, letali insidie.

Warhammer 40.000: Space Marine 2 ha ricevuto un nuovo aggiornamento che introduce diverse novità: si tratta della patch 11.0, che vede l'arrivo di nuove mappe, armi e interventi ai fini del bilanciamento dell'esperienza.

Obiettivo: ribilanciamento

Forte dei suoi oltre sette milioni di giocatori, Warhammer 40.000: Space Marine 2 tiene in grande considerazione aspetti come il bilanciamento del gameplay, e il nuovo aggiornamento lo conferma andando a intervenire su diversi aspetti dell'esperienza.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La classe Assault ha ricevuto una nuova serie di Jump Pack Dash Attacks potenziati da un +50% di danni, mentre la classe Vanguard si è vista modificare i perk nell'ambito di una vera e propria trasformazione, da semplice unità di supporto a mix ranged / melee con abilità focalizzate su esplosioni e gestione strategica del munizionamento.

Gli sviluppatori hanno inoltre aumentato il netcode damage cap, un'operazione certamente rischiosa ma che il team ha ritenuto necessaria per garantire una resa dei danni precisa in ogni circostanza: ci sono attualmente situazioni "fuori scala", ma Saber osserva da vicino e prende nota.