I piani del secondo anno di Warhammer 40.000: Space Marine 2 sono davvero ricchi

Saber Interactive ha svelato con un comunicato e con un trailer la roadmap dell'anno 2 dello sparatutto in terza persona Warhammer 40.000: Space Marine 2 , che si preannuncia come davvero ricca, a partire dalla pubblicazione dell' aggiornamento per l'anniversario del gioco il 4 settembre . Disponibile su PlayStation 5, Xbox Series e PC, Space Marine 2 promette un altro anno di contenuti extra gratuiti, oltre a un nuovo Season Pass ricco di nuovi elementi cosmetici. Ci sarà anche una nuova classe, per la gioia di chi continua a giocarci indefessamente.

I dettagli sulla roadmap

I contenuti dell'Anno 2 di Space Marine 2 seguono le orme dell'Anno 1 con ben 6 nuove patch pianificate, che saranno pubblicate nel corso del 2025 e del 2026. Arriveranno quindi:

4 nuove Operazioni e una nuova mappa Assedio

3 nuove arene per la Guerra Eterna

Nuove modalità di gioco Stratagemmi (PvE) e Assalto dell'Helbrute (PvP)

Nuova classe giocabile: il Techmarine

Nuove armi e varianti di armi sbloccabili gratuitamente per le armi esistenti

Nuovi nemici e boss

Nuove meccaniche di progressione

Come detto, il secondo anno inizierà a partire dal 4 settembre, con l'aggiornamento per l'anniversario, definito la patch più grande pubblicata fino a oggi. L'aggiornamento include anche il lancio del secondo Season Pass e dei suoi primi due DLC: il Black Templars Champion Pack e l'Imperial Fists Cosmetic Pack, che includono una nuova skin Campione per la classe Baluardo e una skin per la Spada Potenziata per il primo, e oltre 40 nuovi elementi cosmetici che celebrano 7 dei Capitoli Successori degli Imperial Fists per il secondo.

Nel corso dell'anno, il Season Pass II offrirà 9 nuovi DLC dedicati all'universo di Warhammer 40.000, tra nuove e vecchie fazioni. Per il resto, vi ricordiamo ceh Warhammer 40,000: Space Marine 2 è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.