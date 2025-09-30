È in arrivo una demo di Warhammer 40.000: Space Marine 2 e un'edizione limitata per PS5 e Xbox

Warhammer 40.000: Space Marine 2 è disponibile su PC e console da oltre un anno, ma se per un motivo o per un altro non l'avete acquistato perché non siete certi che sia un gioco che fa al caso vostro, presto potrete provarlo e farvi un'idea grazie a una demo gratuita.
Questa versione di prova sarà disponibile per un periodo limitato su tutte le piattaforme. Su PS5 e Xbox Series X|S verrà pubblicata alle ore 11:00 italiane del 16 ottobre e rimossa alla stessa ora del 20 ottobre. Su Steam, invece, resterà accessibile fino al 23 ottobre.
In arrivo anche un'edizione limitata con steelbook e Season Pass inclusi
Secondo quanto comunicato da Saber Interactive, la demo consente di affrontare le prime due missioni della campagna di Warhammer 40.000: Space Marine 2, oltre alle Operazioni PvE Inferno, Decapitation e Vox Liberatis. Sono incluse anche tutte le modalità PvP, ad eccezione di Helbrute Onslaught.
I giocatori potranno provare tutte le classi e tutte le armi disponibili. Inoltre, qualora decidessero di acquistare il gioco, i progressi ottenuti nella demo verranno mantenuti. A tal proposito, segnaliamo che Warhammer 40.000: Space Marine 2 è attualmente in offerta al 50% su Steam, in occasione dei Saldi Autunnali. La demo è stata annunciata sia come parte delle celebrazioni per il primo anniversario del titolo, sia per incuriosire e coinvolgere nuovi giocatori in vista dell'uscita dell'aggiornamento 11, previsto per fine novembre. Quest'ultimo introdurrà nuovi contenuti, tra cui una nuova operazione PvE con un boss inedito.
Inoltre, è stata svelata una nuova edizione limitata per PS5 e Xbox Series X|S, in arrivo il 18 novembre. Questa includerà il gioco base, uno steelbook esclusivo, il Season Pass 1 e 2, e il DLC Macragge's Chosen.