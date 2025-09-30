È in arrivo una demo di Warhammer 40.000: Space Marine 2 e un'edizione limitata per PS5 e Xbox

Warhammer 40.000: Space Marine 2 è disponibile su PC e console da oltre un anno, ma se per un motivo o per un altro non l'avete acquistato perché non siete certi che sia un gioco che fa al caso vostro, presto potrete provarlo e farvi un'idea grazie a una demo gratuita.

Questa versione di prova sarà disponibile per un periodo limitato su tutte le piattaforme. Su PS5 e Xbox Series X|S verrà pubblicata alle ore 11:00 italiane del 16 ottobre e rimossa alla stessa ora del 20 ottobre. Su Steam, invece, resterà accessibile fino al 23 ottobre.