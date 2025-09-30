1

È in arrivo una demo di Warhammer 40.000: Space Marine 2 e un'edizione limitata per PS5 e Xbox

Saber Interactive presto pubblicherà una demo a tempo limitato di Warhammer 40.000: Space Marine 2 e un'edizione speciale per PS5 e Xbox Series X|S che include i Season Pass e un DLC.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   30/09/2025
Un artwork di Warhammer 40.000 Space Marine 2
Warhammer 40.000: Space Marine 2
Warhammer 40.000: Space Marine 2
Warhammer 40.000: Space Marine 2 è disponibile su PC e console da oltre un anno, ma se per un motivo o per un altro non l'avete acquistato perché non siete certi che sia un gioco che fa al caso vostro, presto potrete provarlo e farvi un'idea grazie a una demo gratuita.

Questa versione di prova sarà disponibile per un periodo limitato su tutte le piattaforme. Su PS5 e Xbox Series X|S verrà pubblicata alle ore 11:00 italiane del 16 ottobre e rimossa alla stessa ora del 20 ottobre. Su Steam, invece, resterà accessibile fino al 23 ottobre.

In arrivo anche un'edizione limitata con steelbook e Season Pass inclusi

Secondo quanto comunicato da Saber Interactive, la demo consente di affrontare le prime due missioni della campagna di Warhammer 40.000: Space Marine 2, oltre alle Operazioni PvE Inferno, Decapitation e Vox Liberatis. Sono incluse anche tutte le modalità PvP, ad eccezione di Helbrute Onslaught.

I giocatori potranno provare tutte le classi e tutte le armi disponibili. Inoltre, qualora decidessero di acquistare il gioco, i progressi ottenuti nella demo verranno mantenuti. A tal proposito, segnaliamo che Warhammer 40.000: Space Marine 2 è attualmente in offerta al 50% su Steam, in occasione dei Saldi Autunnali. La demo è stata annunciata sia come parte delle celebrazioni per il primo anniversario del titolo, sia per incuriosire e coinvolgere nuovi giocatori in vista dell'uscita dell'aggiornamento 11, previsto per fine novembre. Quest'ultimo introdurrà nuovi contenuti, tra cui una nuova operazione PvE con un boss inedito.

La Limited Edition di Warhammer 40.000: Space Marine in arrivo per PS5 e Xbox Series X|S
La Limited Edition di Warhammer 40.000: Space Marine in arrivo per PS5 e Xbox Series X|S

Inoltre, è stata svelata una nuova edizione limitata per PS5 e Xbox Series X|S, in arrivo il 18 novembre. Questa includerà il gioco base, uno steelbook esclusivo, il Season Pass 1 e 2, e il DLC Macragge's Chosen.

