CMF Headphone Pro disponibili su Amazon: le caratteristiche delle nuove cuffie wireless over-ear

Le Headphone Pro sono le prime cuffie over-ear di CMF e sono già acquistabili su Amazon. Dopo aver annunciato di voler diventare un'azienda indipendente da Nothing, CMF presenta un nuovo prodotto pensato per offrire un'esperienza audio personalizzabile a un prezzo abbastanza accessibile. Se siete interessati, potete acquistarle attraverso i box qui sotto, in base alla colorazione da voi preferita. Vediamo meglio le specifiche di queste nuove cuffie affinché possiate valutarne l'acquisto e, ovviamente, fateci sapere che ne pensate.
Le caratteristiche delle cuffie CMF Headphone Pro
Le cuffie sono disponibili in tre colorazioni: verde chiaro, grigio chiaro e grigio scuro. Sono dotate di cuscinetti auricolari da poter avvitare o svitare: in questo modo è possibile sostituirli o mantenerli sempre puliti. Troviamo inoltre funzioni tattili dedicate, ovvero controlli intuitivi che consentono di personalizzare la propria esperienza con un semplice tocco.
Basterà scorrere, se volete regolare i bassi o gli alti, oppure ruotare per regolare il volume. Volete attivare o disattivare le funzioni? Basterà premere un pulsante, in modo da non utilizzare necessariamente un'app e quindi uno smartphone. Passiamo all'esperienza audio effettiva: l'Hybrid Noise Cancellation si adatta al rumore circostante eliminando i rumori ambientali, ed è possibile passare automaticamente dalla modalità forte a quella moderata o leggera. In questo caso è presente anche la Modalità Trasparenza.
Lo Static Spacial Audio, invece, rende l'esperienza più immersiva con le modalità Cinema e Concerto. Quest'ultime ottimizzano profondità e nitidezza dell'audio, che si tratti di musica o film. La batteria offre fino a 100 ore di riproduzione (50 con la cancellazione del rumore attiva), e si ricarica completamente in meno di 2 ore con un cavo USB-C.
Specifiche tecniche e prezzo
Le cuffie CMF Headphone Pro sono disponibili a 99 €. Vediamo di seguito la scheda tecnica:
- Dimensioni cuffie: 168,5 × 95,7 × 188,5 mm | Peso 283 g
- Dimensioni cuscinetti: 96 × 95,7 × 30 mm | Peso 45 g
- Cancellazione del rumore: Hybrid ANC fino a 40 dB (2000 Hz), rete di conduzione del rumore del vento, modalità trasparenza, algoritmo adattivo, 5 microfoni (3 ENC per le chiamate)
- Driver: 40 mm, risposta in frequenza 20 Hz - 20 kHz, rivestimento nichelato, cupola in PEN+PU, sintonizzazione Nothing
- Connettività: Bluetooth 5.4, raggio di 10 m, compatibilità Android 5.1+ e iOS 13+, codec AAC, SBC, LDAC
- Batteria: 720 mAh, autonomia fino a 100 ore (senza cancellazione del rumore), 50 ore (con cancellazione del rumore)
- Ricarica (ANC disattivata): 5 minuti per 8 ore
- Ricarica (ANC attivata): 5 minuti per 4 ore
- Controlli: LED di stato batteria e connessione, Energy Slider (per regolare bassi/alti), Roller (volume, ANC, play/pause), tasto personalizzabile, comandi di accensione e pairing
- App Nothing X: aggiornamenti software, "Trova le mie cuffie", equalizzatore personalizzabile, modalità a bassa latenza
- Confezione: documenti di sicurezza e garanzia, custodia, cuffie, guida utente, cavo audio da 3,5 mm