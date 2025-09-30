CMF Headphone Pro disponibili su Amazon: le caratteristiche delle nuove cuffie wireless over-ear

Le Headphone Pro sono le prime cuffie over-ear di CMF e sono già acquistabili su Amazon. Dopo aver annunciato di voler diventare un'azienda indipendente da Nothing, CMF presenta un nuovo prodotto pensato per offrire un'esperienza audio personalizzabile a un prezzo abbastanza accessibile. Se siete interessati, potete acquistarle attraverso i box qui sotto, in base alla colorazione da voi preferita. Vediamo meglio le specifiche di queste nuove cuffie affinché possiate valutarne l'acquisto e, ovviamente, fateci sapere che ne pensate.

Le caratteristiche delle cuffie CMF Headphone Pro

Le cuffie sono disponibili in tre colorazioni: verde chiaro, grigio chiaro e grigio scuro. Sono dotate di cuscinetti auricolari da poter avvitare o svitare: in questo modo è possibile sostituirli o mantenerli sempre puliti. Troviamo inoltre funzioni tattili dedicate, ovvero controlli intuitivi che consentono di personalizzare la propria esperienza con un semplice tocco.

I controlli delle cuffie CMF Headphone Pro

Basterà scorrere, se volete regolare i bassi o gli alti, oppure ruotare per regolare il volume. Volete attivare o disattivare le funzioni? Basterà premere un pulsante, in modo da non utilizzare necessariamente un'app e quindi uno smartphone. Passiamo all'esperienza audio effettiva: l'Hybrid Noise Cancellation si adatta al rumore circostante eliminando i rumori ambientali, ed è possibile passare automaticamente dalla modalità forte a quella moderata o leggera. In questo caso è presente anche la Modalità Trasparenza.

I contenuti della confezione

Lo Static Spacial Audio, invece, rende l'esperienza più immersiva con le modalità Cinema e Concerto. Quest'ultime ottimizzano profondità e nitidezza dell'audio, che si tratti di musica o film. La batteria offre fino a 100 ore di riproduzione (50 con la cancellazione del rumore attiva), e si ricarica completamente in meno di 2 ore con un cavo USB-C.