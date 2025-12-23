ChatGPT come Spotify e YouTube: arriva il recap dell’anno per rivivere i momenti salienti

Dopo Spotify Wrapped e YouTube Recap, anche ChatGPT offre una panoramica dedicata ai momenti salienti del vostro 2025. Si tratta di una funzione alla quale possono già accedere tutti gli utenti, quindi è disponibile per i piani gratuiti, Plus e Pro. Tuttavia, è fondamentale attivare la memoria delle chat e la cronologia.

Come attivare “Il tuo anno con ChatGPT” Come da titolo, la funzione si chiama "Il tuo anno con ChatGPT". È possibile attivarla manualmente cliccando sul "+" a sinistra della chat, poi andando su "Altre opzioni", come potete vedere dal nostro screenshot. Dove trovare la funzione "Il tuo anno con ChatGPT" In alternativa, potete anche scrivere al chatbot di generare direttamente il recap e la funzione si attiverà automaticamente. È fondamentale attivare dapprima la memoria delle chat, altrimenti non potrete generare il recap. Questo riepilogo descrive brevemente in che modo avete usato ChatGPT durante l'anno, rivivendo abitudini, temi ricorrenti e momenti chiave con alcune statistiche generali. Le immagini generate Insomma, non vengono specificate le parole utilizzate, piuttosto i pattern e le tematiche più frequenti. La memoria in questo caso è indispensabile, perché il chatbot guarderà la vostra attività dell'anno (non leggerà le chat private) e creerà poi una presentazione interattiva. Specifichiamo che gli account Team, Enterprise o Education non potranno utilizzare questa funzione.