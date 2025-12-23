Prenota Crimson Desert su Instant Gaming a prezzo scontato: sfrutta la promo e assicurati una copia al day one

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una maxi offerta sulla prenotazione di una copia PC di Crimson Desert con uno sconto attivo del 27% ed un costo totale e finale di 62,45€ (IVA compresa) . Puoi effettuare il pre-order del gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto dal banner qui sotto: Crimson Desert è un videogioco di avventura dinamica open world sviluppato da Pearl Abyss, il cui lancio è previsto per il 19 marzo 2026 su PlayStation 5, PC e Xbox Series X/S. Il titolo promette un'esperienza ambiziosa, ambientata in un vasto mondo fantasy medievale ricco di attività, combattimenti ed esplorazione.

Ulteriori dettagli sul gioco

L'avventura si svolge nel continente di Pywel, un territorio segnato da conflitti, culture diverse e ambientazioni molto varie. Il sistema di combattimento è uno degli elementi centrali del gioco ed è costruito attorno al motore proprietario BlackSpace. Le battaglie combinano scontri corpo a corpo, combo dinamiche e una componente strategica che richiede tempismo e posizionamento.

I giocatori possono affrontare nemici a cavallo, combattere imponenti boss e utilizzare numerose armi e abilità per adattare il proprio stile di gioco. Oltre all'azione, Crimson Desert offre molte attività secondarie pensate per arricchire l'esperienza open world. È possibile dedicarsi alla pesca, alla cucina e alla caccia, contribuendo a rendere il mondo di gioco più vivo e credibile.