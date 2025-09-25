CMF si stacca da Nothing: nasce un nuovo gigante tech con sede in India

Il marchio CMF, nato come linea di prodotti accessibili sotto l'ombrello di Nothing, compie un passo decisivo nella sua evoluzione: diventerà infatti una società autonoma, con sede in India e una chiara ambizione di posizionarsi come primo grande brand tecnologico indiano con vocazione globale.

L'annuncio è arrivato direttamente da Carl Pei, fondatore e CEO di Nothing, attraverso un post su X. La strategia non è soltanto un'operazione di branding, ma un vero e proprio cambio di rotta industriale: da sottomarchio legato a un'azienda emergente europea, CMF punta a diventare un protagonista indipendente del settore consumer tech.