CMF si stacca da Nothing: nasce un nuovo gigante tech con sede in India

Il marchio CMF, nato come linea di prodotti accessibili sotto l'ombrello di Nothing, compie un passo decisivo nella sua evoluzione: diventerà infatti una società autonoma, con sede in India e una chiara ambizione di posizionarsi come primo grande brand tecnologico indiano con vocazione globale.
L'annuncio è arrivato direttamente da Carl Pei, fondatore e CEO di Nothing, attraverso un post su X. La strategia non è soltanto un'operazione di branding, ma un vero e proprio cambio di rotta industriale: da sottomarchio legato a un'azienda emergente europea, CMF punta a diventare un protagonista indipendente del settore consumer tech.
CMF si stacca da Nothing: un piano da 100 milioni di dollari
Per realizzare questa trasformazione, Nothing ha siglato una joint venture con il produttore locale Optiemus, tra i nomi più rilevanti nella manifattura tecnologica indiana. L'accordo prevede un investimento superiore ai 100 milioni di dollari nei prossimi tre anni, con la prospettiva di creare almeno 1.800 nuovi posti di lavoro.
Un impegno concreto che dimostra la volontà di sfruttare appieno il potenziale del mercato indiano, oggi tra i più promettenti al mondo per crescita della classe media e domanda di dispositivi elettronici. Carl Pei ha paragonato il momento attuale dell'India a quello vissuto dalla Cina 15-20 anni fa, sottolineando come l'espansione economica e i cambiamenti sociali creino le condizioni ideali per lo sviluppo di marchi nazionali con respiro internazionale.
CMF si stacca da Nothing: la filosofia per i prossimi prodotti
CMF continuerà a rimanere fedele alla sua missione originale: proporre prodotti di qualità a prezzi accessibili, pensati per un pubblico giovane e attento al design, senza rinunciare a funzionalità moderne.
La scommessa di CMF è ambiziosa: diventare un punto di riferimento non solo per il mercato indiano, ma anche per quello globale, sfruttando l'immagine di "alternativa accessibile" rispetto ai colossi tradizionali. Il posizionamento che si andrà a cercare per i futuri prodotti sarà nella fascia budget, coerente con la filosofia del marchio.