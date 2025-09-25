Ghost of Yotei piace: la media dei voti internazionali è positiva, ma si passa dal 6 al 10

Al momento della scrittura la media su Metacritic è di 87 / 100, con 81 recensioni di cui solo 8 non Positive. Su OpenCritic invece la media è di 89, con il 100% delle recensioni positive.

Ghost of Yotei , la nuova esclusiva PS5 realizzata da Sucker Punch, non sarà disponibile fino al 2 ottobre sulla piattaforma di Sony, ma come è tipico per la compagnia le recensioni sono già online e ci permettono di avere un'idea di cosa aspettarci da questa avventura, vedendo la media dei voti delle testate giornalistiche internazionali.

Le opinioni più estreme su Ghost of Yotei

Leggendo i pareri delle testate meno favorevoli, possiamo vedere che Radio Times ha scritto: "Se hai visto un orfano giapponese vendicare la morte dei propri genitori, li hai visti tutti? È questa la domanda che non riesco a togliermi dalla testa dopo aver trascorso le ultime settimane dedicando tutto il mio tempo libero a Ghost of Yotei."

VideoGamer invece scrive: "Rinunciando alla sostanza e alla consistenza che fanno progredire il genere a favore di uno stile impeccabile, Ghost of Yotei sembra l'ombra intimidita del suo pieno potenziale. Chi è alla ricerca di qualcosa di diverso dal gameplay open world con una lista delle cose da fare rimarrà deluso. Il titolo risulta generico, avverso al rischio, rigido e poco coraggioso."

IGN USA afferma invece: "Una trama prevedibile ma ben realizzata ti accompagna attraverso gli splendidi paesaggi di Ghost of Yotei e un'azione fluida e appagante: forse non rivoluzionerà il mondo dei giochi open world, ma è un ottimo esempio di una storia che ci fa fantasticare sui samurai."

Invece, Digital Trends che ha dato 100 scrive: "Sucker Punch non lascia nulla di intentato con Ghost of Yotei. Questo gioco rappresenta tutto ciò che ci era stato promesso dalla PS5 e anche di più. Ogni aspetto della sua arte, delle sue meccaniche e della sua tecnologia è sfruttato al massimo in perfetto equilibrio. Nessuna parte di Ghost of Yotei eclissa le altre, perché ogni componente si fonde con le altre in modo così naturale da non sembrare più elementi disparati. Il viaggio di Atsu mi rimarrà impresso, ma non per il magnifico mondo che ho esplorato, il memorabile cast di personaggi che ho imparato ad amare o i drammatici duelli con la spada. Questi sono tutti colori diversi utilizzati per dipingere il quadro completo che è Ghost of Yotei. Tutti sono forti da soli, ma insieme formano qualcosa di molto più grande."

Ricordiamo infine che Ghost of Yotei è in prenotazione su Amazon a prezzo scontato.