Instagram raggiunge i 3 miliardi di utenti e presenta una nuova interfaccia

Instagram ha superato un traguardo storico: con 3 miliardi di utenti attivi mensili, è diventata la terza app di Meta a raggiungere questa cifra record, dopo Facebook e WhatsApp. L'annuncio è arrivato direttamente dal CEO Mark Zuckerberg e dal responsabile di Instagram Adam Mosseri, che hanno celebrato il risultato come l'ennesima conferma del dominio di Meta nel settore dei social media.

Il numero è impressionante: parliamo di oltre un terzo della popolazione mondiale che utilizza regolarmente Instagram ogni mese. Considerando che l'app non è disponibile in Cina e che molte regioni del pianeta non hanno ancora accesso stabile a Internet, significa che più della metà delle persone connesse sceglie Instagram come piattaforma principale.