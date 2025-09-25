Instagram raggiunge i 3 miliardi di utenti e presenta una nuova interfaccia

Instagram ha superato un traguardo storico: con 3 miliardi di utenti attivi mensili, è diventata la terza app di Meta a raggiungere questa cifra record, dopo Facebook e WhatsApp. L'annuncio è arrivato direttamente dal CEO Mark Zuckerberg e dal responsabile di Instagram Adam Mosseri, che hanno celebrato il risultato come l'ennesima conferma del dominio di Meta nel settore dei social media.
Il numero è impressionante: parliamo di oltre un terzo della popolazione mondiale che utilizza regolarmente Instagram ogni mese. Considerando che l'app non è disponibile in Cina e che molte regioni del pianeta non hanno ancora accesso stabile a Internet, significa che più della metà delle persone connesse sceglie Instagram come piattaforma principale.
Instagram: personalizzazione dei Reels e nuova interfaccia
Per celebrare il traguardo, Instagram ha introdotto alcune novità significative. La prima riguarda i Reels, oggi cuore pulsante dell'app. È in fase di test una funzione che consente agli utenti di modificare i temi suggeriti dall'algoritmo, decidendo quali argomenti visualizzare di più o di meno. Attraverso un pannello dedicato, sarà possibile rimuovere temi indesiderati, aggiungerne di nuovi o escludere categorie specifiche, con l'obiettivo di rendere l'esperienza più personalizzata.
La seconda novità è un aggiornamento dell'interfaccia utente. Instagram ha deciso di riorganizzare la barra inferiore, spostando l'icona dei messaggi diretti dal top screen al fondo, insieme alle funzioni principali come Home e Reels. In questo modo, le tre aree più utilizzate saranno accessibili in un solo tocco.
Instagram: il futuro dell'applicazione
Questi cambiamenti confermano che i Reels sono ormai il vero protagonista dell'esperienza Instagram. L'azienda ha persino testato, in alcuni mercati e nella versione per iPad, l'apertura diretta dell'app nella sezione Reels invece che nel feed principale.
Una scelta che riflette le abitudini degli utenti, sempre più orientati verso i contenuti brevi e coinvolgenti. Con 3 miliardi di utenti e un costante rinnovamento delle sue funzioni, Instagram continua a consolidare la sua posizione come uno dei pilastri più influenti del panorama digitale globale.