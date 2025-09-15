Instagram lancia “Shots”: la nuova funzione di condivisione rapida delle immagini

La funzione Shots permette di scattare e inviare una foto a un amico senza filtri né modifiche . L'immagine potrà essere visualizzata una sola volta dal destinatario e poi scomparirà, mentre resterà archiviata solo per chi l'ha inviata. Un approccio che unisce la naturalezza del "no-edit" al carattere effimero tipico dei messaggi temporanei

Instagram ha annunciato l'espansione di "Shots", la funzione di condivisione rapida delle immagini già in fase di test da alcuni mesi, ora disponibile in un numero maggiore di regioni . L'obiettivo è stimolare interazioni spontanee e dirette tra gli utenti, introducendo un meccanismo che ricorda da vicino fenomeni come BeReal e Snapchat .

Instagram: come funziona "Shots"?

Shots può essere condiviso esclusivamente con follower che ricambiano il follow, garantendo un livello di privacy più intimo: nessuno potrà vedere con chi è stato condiviso lo scatto. Instagram sembra voler rafforzare le connessioni dirette, replicando in parte il successo delle Note, altra funzione che ha favorito un dialogo più personale sulla piattaforma.

Non è la prima volta che Instagram sperimenta feature "alla BeReal": in passato aveva testato Candid e altre opzioni legate alla condivisione in tempo reale, che però non hanno mai raggiunto una diffusione globale. Shots appare dunque come un'evoluzione di quelle prove, con l'intento di stimolare la spontaneità e ridurre la pressione della "perfezione estetica" che caratterizza molti contenuti del feed principale.