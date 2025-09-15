SSD PCIe Gen4 in offerta su AliExpress: Fanxiang S880E e Kingston NV3

Su AliExpress sono disponibili due SSD NVMe M.2 PCIe Gen4 in promozione. Il Fanxiang S880E, capace di raggiungere velocità fino a 7300MB/s e proposto nei tagli da 1TB, 2TB e 4TB, scende da 63,69€ a 57,69€ grazie al coupon MULTI6 o, in alternativa, al codice FSSIT06. È acquistabile cliccando su questo link. Il Kingston NV3 da 1TB, invece, con velocità di lettura fino a 6000MB/s, passa da 45,84€ a 41,84€ utilizzando il coupon MULTI4 o FSSIT04, disponibile cliccando su questo link. Le offerte sono valide da oggi fino al 21 settembre, una sola volta per utente, non cumulabili con altre promozioni e disponibili fino a esaurimento scorte sugli ordini spediti in Italia.

Il Fanxiang S880E è pensato per chi cerca il massimo delle prestazioni, con tempi di caricamento ridotti e velocità ideali per sfruttare al meglio PS5 o un PC da gaming di ultima generazione. La possibilità di scegliere fino a 4TB lo rende particolarmente adatto a chi necessita di ampio spazio di archiviazione oltre alla velocità.