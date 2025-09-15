0

SSD PCIe Gen4 in offerta su AliExpress: Fanxiang S880E e Kingston NV3

Due soluzioni ad alte prestazioni per aggiornare PS5 o PC: velocità fino a 7300MB/s e tagli fino a 4TB, ora in sconto per un periodo limitato.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   15/09/2025
Fanxiang S880E

Su AliExpress sono disponibili due SSD NVMe M.2 PCIe Gen4 in promozione. Il Fanxiang S880E, capace di raggiungere velocità fino a 7300MB/s e proposto nei tagli da 1TB, 2TB e 4TB, scende da 63,69€ a 57,69€ grazie al coupon MULTI6 o, in alternativa, al codice FSSIT06. È acquistabile cliccando su questo link. Il Kingston NV3 da 1TB, invece, con velocità di lettura fino a 6000MB/s, passa da 45,84€ a 41,84€ utilizzando il coupon MULTI4 o FSSIT04, disponibile cliccando su questo link. Le offerte sono valide da oggi fino al 21 settembre, una sola volta per utente, non cumulabili con altre promozioni e disponibili fino a esaurimento scorte sugli ordini spediti in Italia.

Il Fanxiang S880E è pensato per chi cerca il massimo delle prestazioni, con tempi di caricamento ridotti e velocità ideali per sfruttare al meglio PS5 o un PC da gaming di ultima generazione. La possibilità di scegliere fino a 4TB lo rende particolarmente adatto a chi necessita di ampio spazio di archiviazione oltre alla velocità.

Kingston NV3: la scelta conveniente e affidabile

Il Kingston NV3 da 1TB rappresenta una soluzione più bilanciata per chi vuole un upgrade veloce e conveniente. Con velocità fino a 6000MB/s, offre prestazioni solide sia in ambito gaming che lavorativo, con l'affidabilità di un marchio riconosciuto come Kingston, punto di riferimento nello storage.

SSD Kingston
SSD Kingston

Queste due proposte coprono esigenze diverse: il Fanxiang S880E per chi vuole potenza e grande capacità, il Kingston NV3 per chi preferisce risparmiare senza rinunciare a un SSD affidabile. In entrambi i casi, le offerte su AliExpress rendono questo il momento giusto per aggiornare la propria memoria interna.

