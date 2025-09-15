0

Mega Man Star Force: Legacy Collection annunciato per PlayStation, Xbox, Switch e PC

La serie Mega Man Star Force sta per tornare su PC e console di attuale generazione grazie alla raccolta Mega Man Star Force: Legacy Collection.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   15/09/2025
I personaggi di Mega Man Star Force: Legacy Collection

Capcom ha annunciato la Mega Man Star Force: Legacy Collection, una raccolta che include tutti e sette i giochi della saga action GDR, pubblicati su Nintendo DS tra il 2006 e il 2008 in Giappone.

Il lancio è previsto su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (via Steam) durante il corso del 2026. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer, che potrete visualizzare tramite il player sottostante.

I primi dettagli sulla raccolta

Questi tutti i giochi inclusi nella raccolta:

  • Mega Man Star Force: Pegasus
  • Mega Man Star Force: Leo
  • Mega Man Star Force: Dragon
  • Mega Man Star Force 2: Zerker x Ninja
  • Mega Man Star Force 2: Zerker x Saurian
  • Mega Man Star Force 3: Black Ace
  • Mega Man Star Force 3: Red Joker
Stando ai primi dettagli condivisi, la compagnia giapponese assicura che i giochi inclusi nella raccolta preserveranno il loro gameplay originale, ma al tempo stesso riceveranno miglioramenti tecnici e nuove aggiunte che miglioreranno l'esperienza. Inoltre, saranno incluse le funzionalità online per battaglie multiplayer e scambi di carte.

Per saperne di più non dovremo attendere al lungo: Mega Man Star Force: Legacy Collection sarà tra i giochi che Capcom porterà al Tokyo Game Show 2025, in programma tra il 25 e il 28 settembre, dove per l'occasione i visitatori potranno provare con mano una demo con le fasi iniziali di Mega Man Star Force Pegasus, Mega Man Star Force Leo e Mega Man Star Force Dragon.

