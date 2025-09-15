Mega Man Star Force: Legacy Collection annunciato per PlayStation, Xbox, Switch e PC

Il lancio è previsto su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (via Steam) durante il corso del 2026. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer, che potrete visualizzare tramite il player sottostante.

Capcom ha annunciato la Mega Man Star Force: Legacy Collection , una raccolta che include tutti e sette i giochi della saga action GDR, pubblicati su Nintendo DS tra il 2006 e il 2008 in Giappone.

I primi dettagli sulla raccolta

Questi tutti i giochi inclusi nella raccolta:

Mega Man Star Force: Pegasus

Mega Man Star Force: Leo

Mega Man Star Force: Dragon

Mega Man Star Force 2: Zerker x Ninja

Mega Man Star Force 2: Zerker x Saurian

Mega Man Star Force 3: Black Ace

Mega Man Star Force 3: Red Joker

Stando ai primi dettagli condivisi, la compagnia giapponese assicura che i giochi inclusi nella raccolta preserveranno il loro gameplay originale, ma al tempo stesso riceveranno miglioramenti tecnici e nuove aggiunte che miglioreranno l'esperienza. Inoltre, saranno incluse le funzionalità online per battaglie multiplayer e scambi di carte.

Per saperne di più non dovremo attendere al lungo: Mega Man Star Force: Legacy Collection sarà tra i giochi che Capcom porterà al Tokyo Game Show 2025, in programma tra il 25 e il 28 settembre, dove per l'occasione i visitatori potranno provare con mano una demo con le fasi iniziali di Mega Man Star Force Pegasus, Mega Man Star Force Leo e Mega Man Star Force Dragon.