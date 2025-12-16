0

Mega Man Star Force: Legacy Collection ha una data di uscita, annunciata da Capcom

Capcom ha annunciato infine la data di uscita ufficiale di Mega Man Star Force: Legacy Collection, la raccolta della serie collegata al celebre cyborg blu che ha fatto la storia del publisher.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   16/12/2025
La copertina di Mega Man Star Force: Legacy Collection

Capcom ha annunciato la data di uscita di Mega Man Star Force: Legacy Collection, la raccolta dei vari capitoli della serie: sarà disponibile il 27 marzo 2026 su PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.

Si tratta di un pacchetto contenente ben sette titoli appartenenti alla serie Mega Man Star Force, che si è ulteriormente espansa anche nell'ambito degli anime, includendo praticamente tutti i titoli della serie in un'unica soluzione.

Dalle battaglie allo scambio di carte collezionabili, i giochi vengono riproposti con i contenuti originali ma anche alcuni miglioramenti, come l'aggiunta delle funzionalità online aggiornate che ne espandono il potenziale.

La raccolta completa di Mega Man Star Force

"È l'anno 220X e il mondo ha assistito a rapidi progressi nella tecnologia Wave", si legge nella descrizione ufficiale della raccolta. "Il nostro protagonista, l'undicenne Geo Stelar, si rifiuta di andare a scuola mentre piange la scomparsa del padre astronauta".

Una notte, mentre Geo si trova all'osservatorio a guardare le stelle come fa di solito, improvvisamente riesce a captare un segnale dallo spazio con il suo Transer e lui viene colpito da una potente scarica elettrica.

Mega Man Dual Override annunciato ai The Game Awards 2025 Mega Man Dual Override annunciato ai The Game Awards 2025

Quando finalmente riprende conoscenza, un alieno con un corpo a onde elettromagnetiche chiamato Omega-Xis è in piedi davanti a lui... Così inizia la storia di Mega Man Star Force, che ora possiamo scoprire per intero con questa raccolta.

All'interno della collezione troviamo i seguenti titoli:

  • Mega Man Star Force Leo
  • Mega Man Star Force Dragon
  • Mega Man Star Force Pegasus
  • Mega Man Star Force 2 Zerker x Ninja
  • Mega Man Star Force 2 Zerker x Saurian
  • Mega Man Star Force 3 Black Ace
  • Mega Man Star Force 3 Red Joker

Dopo essere stato annunciato lo scorso settembre, Mega Man Star Force: Legacy Collection si è poi mostrato con un trailer sulle novità della raccolta.

Segnalazione Errore
