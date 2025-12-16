Mega Man Star Force: Legacy Collection ha una data di uscita, annunciata da Capcom

Capcom ha annunciato la data di uscita di Mega Man Star Force: Legacy Collection, la raccolta dei vari capitoli della serie: sarà disponibile il 27 marzo 2026 su PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.

Si tratta di un pacchetto contenente ben sette titoli appartenenti alla serie Mega Man Star Force, che si è ulteriormente espansa anche nell'ambito degli anime, includendo praticamente tutti i titoli della serie in un'unica soluzione.

Dalle battaglie allo scambio di carte collezionabili, i giochi vengono riproposti con i contenuti originali ma anche alcuni miglioramenti, come l'aggiunta delle funzionalità online aggiornate che ne espandono il potenziale.