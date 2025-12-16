Mega Man Star Force: Legacy Collection ha una data di uscita, annunciata da Capcom

Capcom ha annunciato la data di uscita di Mega Man Star Force: Legacy Collection, la raccolta dei vari capitoli della serie: sarà disponibile il 27 marzo 2026 su PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.
Si tratta di un pacchetto contenente ben sette titoli appartenenti alla serie Mega Man Star Force, che si è ulteriormente espansa anche nell'ambito degli anime, includendo praticamente tutti i titoli della serie in un'unica soluzione.
Dalle battaglie allo scambio di carte collezionabili, i giochi vengono riproposti con i contenuti originali ma anche alcuni miglioramenti, come l'aggiunta delle funzionalità online aggiornate che ne espandono il potenziale.
La raccolta completa di Mega Man Star Force
"È l'anno 220X e il mondo ha assistito a rapidi progressi nella tecnologia Wave", si legge nella descrizione ufficiale della raccolta. "Il nostro protagonista, l'undicenne Geo Stelar, si rifiuta di andare a scuola mentre piange la scomparsa del padre astronauta".
Una notte, mentre Geo si trova all'osservatorio a guardare le stelle come fa di solito, improvvisamente riesce a captare un segnale dallo spazio con il suo Transer e lui viene colpito da una potente scarica elettrica.
Quando finalmente riprende conoscenza, un alieno con un corpo a onde elettromagnetiche chiamato Omega-Xis è in piedi davanti a lui... Così inizia la storia di Mega Man Star Force, che ora possiamo scoprire per intero con questa raccolta.
All'interno della collezione troviamo i seguenti titoli:
- Mega Man Star Force Leo
- Mega Man Star Force Dragon
- Mega Man Star Force Pegasus
- Mega Man Star Force 2 Zerker x Ninja
- Mega Man Star Force 2 Zerker x Saurian
- Mega Man Star Force 3 Black Ace
- Mega Man Star Force 3 Red Joker
Dopo essere stato annunciato lo scorso settembre, Mega Man Star Force: Legacy Collection si è poi mostrato con un trailer sulle novità della raccolta.