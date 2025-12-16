Endless Legend 2 aggiornato con il multiplayer e tante altre novità per Natale

Poco prima di Natale, Endless Legend 2 ha ricevuto l' Update #11, chiamato The Gathering , considerato dagli sviluppatori uno degli aggiornamenti più importanti tra quelli pubblicati finora. Il suo obiettivo principale è di rendere il gioco più chiaro, dinamico e profondo, introducendo finalmente il multiplayer stabile e revisionando alcuni sistemi fondamentali. Ma andiamo con ordine.

Tante novità

Uno dei cambiamenti più importanti riguarda la costruzione dei distretti. Il vecchio sistema risultava poco intuitivo. Con il nuovo, si sceglie prima il tipo di distretto, poi viene suggerita la posizione migliore in base ai rendimenti delle caselle disponibili e infine il giocatore decide dove piazzarlo. In questo modo l'esperienza si riavvicina a quella degli Endless precedenti e rende la gestione delle città più leggibile e intuitiva.

Una delle città di Endless Legend 2

Grande spazio è stato dedicato alla riprogettazione dei Necrophage, soprattutto dal punto di vista economico. La fazione è ora ancora più asimmetrica: i distretti funzionano in modo diverso, non possono più essere potenziati come quelli delle altre fazioni e molte strutture si costruiscono istantaneamente consumando cadaveri invece dei valori industriali. Questo costringe il giocatore a scegliere costantemente tra potenziare l'esercito o far crescere l'economia, rafforzando l'identità della fazione.

Centrale per l'aggiornamento: il multiplayer esce dalla beta e diventa accessibile direttamente dal menu principale. È un passo enorme per il gioco, accompagnato da molti fix tecnici per ridurre desincronizzazioni e problemi di stabilità, anche se gli sviluppatori chiedono ancora feedback ai giocatori per individuare i problemi residui e apportare altri miglioramenti.

Sul fronte narrativo, è stato rivisto il flusso delle quest di pacificazione: meno click ripetitivi e più contesto narrativo, con dialoghi brevi legati alla fazione e un passaggio più diretto agli obiettivi, in uno stile più simile a quello di Endless Legend.

La diplomazia diventa più viva: molti trattati ora sono temporanei (30 turni), così non restano "dimenticati" per tutta la partita. Vengono introdotte anche azioni dirette come complimenti e avvertimenti, che permettono di influenzare l'opinione delle altre fazioni e facilitano guerre "giustificate". Arrivano inoltre le velocità di gioco: Fast, Normal, Slow ed Endless, ognuna con limiti di turni e costi riequlibrati, per adattare il ritmo della partita allo stile del giocatore.

Insomma, le novità sono davvero tante, nonché tali da rendere Endless Legend 2 un gioco molto diverso da prima.