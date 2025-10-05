Endless Legend 2 esalta le qualità del primo capitolo e introduce tantissime novità

Dopo il distacco da SEGA, Amplitude Studios ha subito ripreso in mano una delle sue proprietà intellettuali di maggior successo, parte della serie Endless, ma allo stesso tempo titolo autonomo e capace di andare a competere con i colossi del genere 4X, pur avendo meno risorse a disposizione. Endless Legend meritava un seguito che sfruttasse non solo l'esperienza fatta dal team di sviluppo, ma che andasse ad arricchire uno scenario dalle enormi potenzialità, per un gameplay che possiamo collocare tra un Civilization e un Master of Magic, non mancante di elementi unici.

Espansione

Il mondo è in rovina, letteralmente. La maggior parte della superficie del pianeta è ricoperta dalle acque e le popolazioni rimaste non vedono l'ora di scannarsi a vicenda per avere il controllo dei pezzi di territorio ancora calpestabili. La furia degli elementi non si è ancora placata del tutto, dopo l'enorme cataclisma che ha sconvolto gli equilibri ecologici, ma, per le quattro fazioni selezionabili, è arrivato il momento di riorganizzarsi.

Ciascuna ha il suo modo di vedere le cose: chi vuole prendere il controllo di tutto manu militari, chi crede che la scienza ci salverà, chi vuole espandersi senza rinunciare all'etica e chi pensa che un'economia forte possa fare la differenza. Altre fazioni arriveranno in futuro, tra DLC e aggiornamenti gratuiti, ma per adesso ci si può accontentare. Ogni fazione ha i suoi punti di forza e le sue debolezze, che nella pratica si traducono in unità differenti, strutture specifiche da costruire e un modo unico di condurre le questioni diplomatiche.

In ogni caso, la prima cosa da fare dopo aver avviato una partita è creare una città che, nel più classico stile da 4X, andrà a occupare un certo numero di caselle limitrofe, sfruttando le risorse di quelle che la circondano. È qui che potremo costruire i distretti per massimizzare la produzione di cibo e punti produzione, nonché acquisire nuovi territori per espanderci usando i punti influenza.

All'inizio di Endless Legend 2 molti territori sono sommersi

Va notato che Endless Legend 2 ha rinunciato ai coloni, ossia non ci sono più unità specifiche per la fondazione delle città, che invece nascono da un processo più articolato. Questo comprende la fondazione di accampamenti, creabili dalle unità militari o conquistabili, che possono essere fatti evolvere in centri urbani autonomi, o collegati ad altre città. Il tutto usando i punti influenza accumulati. Il sistema rende il lato dell'espansione abbastanza diverso da quello di altri 4X, dove si può procedere a una colonizzazione più rapida e capillare, nel caso si abbiano abbastanza risorse e si conosca il territorio circostante. Qui si procede più lentamente, soprattutto nella fase iniziale, con una forte accelerazione che arriva dal medio gioco in poi.

Uno dei leader delle quattro fazioni, che si giocano in modo molto differente tra loro

A dirla tutta, all'inizio non ci sono nemmeno molti territori da occupare, visto che il mondo di gioco è fatto di isole dalle dimensioni ridotte. E qui arriva un'altra novità di Endless Legend 2: gli eventi atmosferici maggiori, come i monsoni, non vanno a influire solo sulla produzione, ma anche sulla mappa, facendo emergere fazzoletti di terreno dalle acque, che diventano quindi colonizzabili. Non solo, perché in questo modo le isole vengono collegate diventando dei veri e propri continenti, dando modo alle fazioni, prima divise dall'impraticabile mare sempre in tempesta, di incontrarsi. Dalle acque emergono anche antiche strutture da esplorare e nuove e più rare risorse da sfruttare, in quella che appare come una progressione organica studiata alla perfezione, non più legata soltanto alla ricerca scientifica, pur presente con i suoi vari step che indicano le ere della nostra civiltà, ma anche a fattori "emergenti" (la battuta era inevitabile, suvvia).