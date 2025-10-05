iPhone 17 Pro Max domina il test batteria: battuti gli altri top di gamma, Galaxy S25 Ultra e Pixel 10 Pro XL

La prova è iniziata con le classiche attività quotidiane - chiamate, messaggi, navigazione web - durante le quali l' iPhone 17 Pro Max ha preso subito il sopravvento , superando sia il Galaxy S25 Ultra che il Pixel 10 Pro XL

Dopo aver perso contro il Galaxy S25 Ultra in un recente speed test, l'iPhone 17 Pro Max torna a imporsi con un'importante vittoria nella più recente prova di autonomia condotta da PhoneBuff . Il confronto ha incluso anche il Pixel 10 Pro XL, ma il risultato ha soltanto confermato le difficoltà di Google nel tenere il passo con Apple e Samsung sul fronte dell'efficienza energetica.

Con l'apertura di app come Instagram, l'iPhone 17 Pro Max ha riconquistato terreno grazie al suo display LTPO OLED , in grado di adattare il refresh rate da 1Hz fino a 120Hz per risparmiare energia. Anche gli altri due modelli condividono la stessa tecnologia, ma l'ottimizzazione software di Apple ha fatto la differenza.

La fase più interessante è arrivata durante il test di navigazione internet , dove i tre processori - A19 Pro, Snapdragon 8 Elite e Tensor G5 - sono stati messi alla prova per valutare i consumi energetici . In questa categoria, sorprendentemente, il Galaxy S25 Ultra ha mostrato una migliore efficienza , ma la gara era tutt'altro che finita.

iPhone 17 Pro Max batteria: ultima fase del test

Durante il test di standby di 16 ore, il Galaxy S25 Ultra ha ottenuto un leggero vantaggio, confermando la maturità del software Samsung, già ottimizzato grazie a mesi di aggiornamenti. Tuttavia, la vera sfida è arrivata con l'utilizzo di Snapchat, l'app più esigente per CPU, GPU, fotocamera e connettività. Qui il Pixel 10 Pro XL è crollato rapidamente, nonostante disponga della batteria più capiente del gruppo. È stato il primo a spegnersi, seguito dal Galaxy S25 Ultra, mentre l'iPhone 17 Pro Max ha resistito fino alla fine.

I risultati finali parlano chiaro:

iPhone 17 Pro Max : 13h 05m di uso attivo + 16h standby = 29h 05m totali

: 13h 05m di uso attivo + 16h standby = 29h 05m totali Galaxy S25 Ultra : 11h 50m + 16h = 27h 50m

: 11h 50m + 16h = 27h 50m Pixel 10 Pro XL: 10h 45m + 16h = 26h 45m

L'iPhone 17 Pro Max ha quindi superato il Galaxy S25 Ultra di 1 ora e 15 minuti e il Pixel 10 Pro XL di 2 ore e 20 minuti