iPhone 17 Pro Max domina il test batteria: battuti gli altri top di gamma, Galaxy S25 Ultra e Pixel 10 Pro XL

Dopo aver perso contro il Galaxy S25 Ultra in un recente speed test, l'iPhone 17 Pro Max torna a imporsi con un'importante vittoria nella più recente prova di autonomia condotta da PhoneBuff. Il confronto ha incluso anche il Pixel 10 Pro XL, ma il risultato ha soltanto confermato le difficoltà di Google nel tenere il passo con Apple e Samsung sul fronte dell'efficienza energetica.
La prova è iniziata con le classiche attività quotidiane - chiamate, messaggi, navigazione web - durante le quali l'iPhone 17 Pro Max ha preso subito il sopravvento, superando sia il Galaxy S25 Ultra che il Pixel 10 Pro XL
iPhone 17 Pro Max batteria: una seconda fase del test con S25 Ultra e Pixel 10 Pro XL
La fase più interessante è arrivata durante il test di navigazione internet, dove i tre processori - A19 Pro, Snapdragon 8 Elite e Tensor G5 - sono stati messi alla prova per valutare i consumi energetici. In questa categoria, sorprendentemente, il Galaxy S25 Ultra ha mostrato una migliore efficienza, ma la gara era tutt'altro che finita.
Con l'apertura di app come Instagram, l'iPhone 17 Pro Max ha riconquistato terreno grazie al suo display LTPO OLED, in grado di adattare il refresh rate da 1Hz fino a 120Hz per risparmiare energia. Anche gli altri due modelli condividono la stessa tecnologia, ma l'ottimizzazione software di Apple ha fatto la differenza.
iPhone 17 Pro Max batteria: ultima fase del test
Durante il test di standby di 16 ore, il Galaxy S25 Ultra ha ottenuto un leggero vantaggio, confermando la maturità del software Samsung, già ottimizzato grazie a mesi di aggiornamenti. Tuttavia, la vera sfida è arrivata con l'utilizzo di Snapchat, l'app più esigente per CPU, GPU, fotocamera e connettività. Qui il Pixel 10 Pro XL è crollato rapidamente, nonostante disponga della batteria più capiente del gruppo. È stato il primo a spegnersi, seguito dal Galaxy S25 Ultra, mentre l'iPhone 17 Pro Max ha resistito fino alla fine.
I risultati finali parlano chiaro:
- iPhone 17 Pro Max: 13h 05m di uso attivo + 16h standby = 29h 05m totali
- Galaxy S25 Ultra: 11h 50m + 16h = 27h 50m
- Pixel 10 Pro XL: 10h 45m + 16h = 26h 45m
L'iPhone 17 Pro Max ha quindi superato il Galaxy S25 Ultra di 1 ora e 15 minuti e il Pixel 10 Pro XL di 2 ore e 20 minuti