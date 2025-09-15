GTA 6 è già considerato "il più grande lancio videoludico della storia" da Rockstar Games

GTA 6 sarà disponibile nel maggio 2026 su PS5 e Xbox Series X | S e un po' tutti si aspettano un lancio fenomenale, magari in grado di mandare in crash i negozi digitali (visto che già Silksong li ha messi in difficoltà per un attimo).
Si tratta però di speculazioni, al momento, non qualcosa di ufficiale. Be', in realtà non proprio.
Il commento di Rockstar Games sul lancio di GTA 6
Rockstar Games ritiene infatti già ora che GTA 6 sarà il più grande lancio videoludico di sempre per l'industria. Non è una ipotesi o una speranza, ma una certezza assoluta secondo quanto indicato dalla compagnia in una proposta di lavoro.
Rockstar sta infatti cercando un Lead Software Engineer che dovrà "guidare sia l'evoluzione che le operazioni della piattaforma dati supportando quello che sarà il più grande lancio della storia videoludica, assicurandosi che sia in grado di dare a milioni di giocatori in tutto il mondo una esperienza eccezionale".
Ora, sia chiaro, tutti stiamo prevedendo lo stesso risultato, ma un conto è quanto i fan e gli analisti lo dicono, un altro è quando è lo sviluppatore a partire dal presupposto che il successo sarà fenomenale. Ripetiamo: siamo d'accordo con Rockstar Games in questo caso, ma di norma una compagnia di questo calibro parla di speranze e usa giri di parole per non dire in modo chiaro quale sia il livello di successo atteso.
Consideriamo poi che il CEO di Take-Two, compagnia madre di Rockstar Games, ha un approccio ben diverso, visto che ha recentemente affermato che non bisogna essere troppo sicuri di sé e che si guarda sempre alle spalle.