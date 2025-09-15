GTA 6 è già considerato "il più grande lancio videoludico della storia" da Rockstar Games

GTA 6 sarà disponibile nel maggio 2026 su PS5 e Xbox Series X | S e un po' tutti si aspettano un lancio fenomenale, magari in grado di mandare in crash i negozi digitali (visto che già Silksong li ha messi in difficoltà per un attimo).

Si tratta però di speculazioni, al momento, non qualcosa di ufficiale. Be', in realtà non proprio.