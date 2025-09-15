iOS 26 disponibile da oggi: orario di uscita, come scaricarlo, quanto pesa e iPhone compatibili

Prima di procedere, sebbene i rischi siano davvero bassi, è sempre consigliato effettuare un backup (precisiamo che, in generale, l'aggiornamento non comporta la perdita di dati). Se preferite, potete effettuare il backup anche su iCloud: basterà andare nelle Impostazioni > Il vostro nome > iCloud > Backup iCloud e proseguire.

Generalmente vi suggeriamo di avere tra i 10 e i 15 GB di spazio libero in memoria, ma le dimensioni richieste per il firmware possono variare in base al dispositivo. In questo caso dovete considerare tutto il processo di download e installazione, quindi cercate di disinstallare applicazioni inutilizzate, foto o video che possono occupare molto spazio. Ovviamente vi informeremo con ulteriori dettagli concreti dopo le 19:00. Inoltre, assicuratevi che la batteria sia completamente carica , altrimenti non potrete aggiornare il dispositivo.

Se siete pronti, basterà andare nelle Impostazioni > Aggiornamento Software . Si tratta di un aggiornamento OTA, quindi non dovrete fare altro che scaricare e installare iOS 26. Se invece avete già provato le beta e siete passati alla Release Candidate, ovvero la versione definitiva, non dovrete fare nulla, dato che la build finale sarà la stessa di quella che avete già installato, ad eccezione di eventuali bug o aggiornamenti improvvisi.

Generalmente, almeno all'inizio, potreste aspettarvi qualche piccolo bug, ma niente che Apple non possa risolvere in poco tempo. In ogni caso, è sempre consigliato aggiornare i propri dispositivi, soprattutto quelli meno recenti, all'ultima versione. Inoltre, con questo update diverse applicazioni sono state migliorate e possono offrirvi un'esperienza ancora più funzionale. Discorso diverso per il design Liquid Glass, che potrebbe non piacere a tutti gli utenti, ma anche in questo caso Apple ha apportato dei miglioramenti volti a offrire un'interfaccia più piacevole e meno stressante per gli occhi.

Cosa cambia: Liquid Glass e la nuova interfaccia

Il protagonista assoluto è il design Liquid Glass, con nuove icone e un'interfaccia che ha fatto sicuramente parlare di sé negli ultimi mesi. Il colore cambia in base al contenuto circostante e si adatta sia alla modalità chiara che scura, con rendering in tempo reale e aggiungendo un tocco di luce alle varie schermate (blocco, home, Centro di Controllo e altro ancora). Apple ha ridisegnato i controlli, la navigazione nelle app, le barre degli strumenti e ne ha rivisto il design, con angoli più arrotondati e giochi di trasparenze.

Il design Liquid Glass

Anche l'indicazione dell'ora è realizzata in Liquid Glass e si adatta allo sfondo mantenendo il focus sul soggetto, in modo da comparire dietro quest'ultimo. Inoltre, le barre dei pannelli sono state riviste: quando l'utente scorre, queste barre si rimpiccioliscono in modo da dare spazio ai contenuti, lasciando che la navigazione sia sempre accessibile. Quando si scorre nuovamente verso l'alto, queste barre si espandono in modo fluido.

La nuova interfaccia di iOS 26

Questo design approda anche su Safari, con pulsanti in Liquid Glass e la visualizzazione di un determinato sito molto più funzionale, dato che la parte inferiore si comprime.