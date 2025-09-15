iOS 26 disponibile da oggi: orario di uscita, come scaricarlo, quanto pesa e iPhone compatibili

Ci siamo, iOS 26 debutta ufficialmente oggi e in questo articolo vi spieghiamo tutto ciò che dovreste sapere in merito. Troverete una serie di informazioni, partendo da un riepilogo dedicato alle novità principali ad altri dettagli utili. Per qualsiasi segnalazione, problematica riscontrata o parere sul nuovo aggiornamento, vi invitiamo a dirci la vostra nei commenti qui sotto!
Data di uscita, orario e iPhone compatibili
L'aggiornamento software sarà disponibile intorno alle ore 19:00 del 15 settembre. I dispositivi compatibili con iOS 26 sono i seguenti:
- iPhone 17
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone Air
- iPhone 16e
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (dalla seconda generazione in su)
Dimensioni dell’aggiornamento e come prepararsi
Generalmente vi suggeriamo di avere tra i 10 e i 15 GB di spazio libero in memoria, ma le dimensioni richieste per il firmware possono variare in base al dispositivo. In questo caso dovete considerare tutto il processo di download e installazione, quindi cercate di disinstallare applicazioni inutilizzate, foto o video che possono occupare molto spazio. Ovviamente vi informeremo con ulteriori dettagli concreti dopo le 19:00. Inoltre, assicuratevi che la batteria sia completamente carica, altrimenti non potrete aggiornare il dispositivo.
Prima di procedere, sebbene i rischi siano davvero bassi, è sempre consigliato effettuare un backup (precisiamo che, in generale, l'aggiornamento non comporta la perdita di dati). Se preferite, potete effettuare il backup anche su iCloud: basterà andare nelle Impostazioni > Il vostro nome > iCloud > Backup iCloud e proseguire.
In alternativa, è possibile procedere tramite computer, collegando il dispositivo con un cavo originale e aprendo iTunes (Windows) o Finder (Mac più recenti). Andate nella sezione iPhone, poi su "Effettua backup adesso".
Come scaricare e installare iOS 26
Se siete pronti, basterà andare nelle Impostazioni > Aggiornamento Software. Si tratta di un aggiornamento OTA, quindi non dovrete fare altro che scaricare e installare iOS 26. Se invece avete già provato le beta e siete passati alla Release Candidate, ovvero la versione definitiva, non dovrete fare nulla, dato che la build finale sarà la stessa di quella che avete già installato, ad eccezione di eventuali bug o aggiornamenti improvvisi.
In questo caso, se dovesse essere pubblicata una nuova versione, basterà uscire dal programma beta e andare nelle Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software > Aggiornamenti Beta > No. In questo modo installerete esclusivamente le versioni definitive.
Quali sono i vantaggi e, soprattutto, conviene passare a iOS 26?
Generalmente, almeno all'inizio, potreste aspettarvi qualche piccolo bug, ma niente che Apple non possa risolvere in poco tempo. In ogni caso, è sempre consigliato aggiornare i propri dispositivi, soprattutto quelli meno recenti, all'ultima versione. Inoltre, con questo update diverse applicazioni sono state migliorate e possono offrirvi un'esperienza ancora più funzionale. Discorso diverso per il design Liquid Glass, che potrebbe non piacere a tutti gli utenti, ma anche in questo caso Apple ha apportato dei miglioramenti volti a offrire un'interfaccia più piacevole e meno stressante per gli occhi.
Cosa cambia: Liquid Glass e la nuova interfaccia
Il protagonista assoluto è il design Liquid Glass, con nuove icone e un'interfaccia che ha fatto sicuramente parlare di sé negli ultimi mesi. Il colore cambia in base al contenuto circostante e si adatta sia alla modalità chiara che scura, con rendering in tempo reale e aggiungendo un tocco di luce alle varie schermate (blocco, home, Centro di Controllo e altro ancora). Apple ha ridisegnato i controlli, la navigazione nelle app, le barre degli strumenti e ne ha rivisto il design, con angoli più arrotondati e giochi di trasparenze.
Anche l'indicazione dell'ora è realizzata in Liquid Glass e si adatta allo sfondo mantenendo il focus sul soggetto, in modo da comparire dietro quest'ultimo. Inoltre, le barre dei pannelli sono state riviste: quando l'utente scorre, queste barre si rimpiccioliscono in modo da dare spazio ai contenuti, lasciando che la navigazione sia sempre accessibile. Quando si scorre nuovamente verso l'alto, queste barre si espandono in modo fluido.
Questo design approda anche su Safari, con pulsanti in Liquid Glass e la visualizzazione di un determinato sito molto più funzionale, dato che la parte inferiore si comprime.
Applicazioni e miglioramenti: ecco le novità
Tra le novità principali troviamo nuovi controlli e layout per l'app Fotocamera, per un'esperienza più snella e funzionale. È possibile anche regolare le impostazioni dall'applicazione, senza quindi dover uscire. A cambiare, come anticipato, è anche il layout: all'avvio troviamo le modalità Foto o Video; con uno swipe a destra o sinistra è possibile accedere alle altre modalità come Slow Motion, Ritratto o Cinema.
Inoltre, iOS 26 introduce la funzione Adaptive Power, che consente di prolungare la durata della batteria e può essere attivata in qualsiasi momento. In questo modo, l'iPhone potrà gestire continuamente il consumo energetico. L'app Telefono consente ora di segnalare come spam i messaggi vocali ricevuti da numeri sconosciuti (nella segreteria telefonica). Molto interessante anche Call Screening, funzione che intercetta le chiamate in arrivo da numeri sconosciuti: potrete chiedere al chiamante di spiegare la motivazione della telefonata, prima di decidere se rispondere o meno.
Hold Assist, invece, mantiene la chiamata in attesa e vi avvisa quando l'altro operatore è di nuovo disponibile. Anche l'interfaccia cambia, dato che stavolta troviamo schede unificate (la scelta spetta a voi, in base alle vostre preferenze). L'app Messaggi accoglie diverse novità, permettendovi di personalizzare le chat con sfondi unici, creare sondaggi nelle chat di gruppo, aggiungere rapidamente un contatto con un singolo tap e gestire i messaggi provenienti da mittenti sconosciuti attraverso una sezione apposita.
Inoltre, l'app Meteo vi avviserà in anticipo con delle notifiche in caso di maltempo per le destinazioni previste: grazie a Apple Intelligence, e all'elaborazione locale sul vostro dispositivo, potete essere avvisati in tempo prima di raggiungere una determinata destinazione. Basterà attivare l'opzione "Meteo avverso" e "Precipitazioni nella prossima ora".
Arrivano anche le funzioni AutoMix per Apple Music, con transizioni fluide tra i vari brani, e l'integrazione con CarPlay ulteriormente migliorata. Apple Games è invece la nuova app dedicata al gaming, permettendovi di scoprire nuovi giochi e socializzare con gli amici.
Nuove funzioni basate sull’IA e Apple Intelligence
Come vi abbiamo già annunciato diversi mesi fa, Apple ha integrato ChatGPT e Image Playground: potrete generare immagini scegliendo diversi stili (pittura a olio, vettore, anime, stampa, acquerello), oltre a poter descrivere manualmente lo stile che preferite (opzione "Qualsiasi stile"). Altre novità riguardano Visual Intelligence, in grado di fornire suggerimenti in tempo reale e permettendovi di porre domande a ChatGPT senza dover cambiare applicazione.
La funzionalità Traduzione Live rende la comunicazione ancora più chiara e diretta direttamente tramite Telefono, Messaggi o FaceTime. In quest'ultimo caso, è possibile seguire la conversazione tramite didascalie tradotte istantaneamente, continuando a sentire la voce dell'interlocutore.
Ovviamente l'articolo è in costante aggiornamento e non tutte le funzioni potrebbero essere disponibili in Italia, soprattutto a causa del DMA (Digital Markets Act). Al momento in cui scriviamo, dovrebbero essere escluse Visited Places (per tracciare gli spostamenti dell'utente), iPhone Mirroring (per controllare il dispositivo dal Mac) e Airdrop (per condividere file tra dispositivi Apple vicini), nonché le traduzioni live degli AirPods.