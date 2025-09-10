macOS Tahoe 26, iPadOS 26 e watchOS 26 si preparano a debuttare sui dispositivi Apple: data di uscita e novità

In occasione dell'evento Awe Dropping di Apple, l'azienda di Cupertino ha annunciato la data di uscita di macOS Tahoe 26, iPadOS 26 e watchOS 26 . I nuovi aggiornamenti software saranno infatti disponibili a partire dal 15 settembre, con una serie di novità che approderanno sui vari dispositivi. Ovviamente anche iOS 26 sarà disponibile il prossimo lunedì, ma il comune denominatore di questo update sarà inevitabilmente il design Liquid Glass, quindi aspettatevi giochi di trasparenze un po' ovunque. Vediamo quindi le principali novità in arrivo anche sugli altri prodotti targati Apple.

Le novità su Mac, iPad e Apple Watch

Partiamo da macOS Tahoe 26, aggiornamento disponibile per tutti gli utenti con MacBook e desktop Mac compatibili, tra cui i Mac basati su Intel. In quest'ultimo caso, però, Tahoe sarà l'ultimo aggiornamento software per chi non è ancora passato alla serie M. La novità principale riguarda il design Liquid Glass, con nuove opzioni di personalizzazione dei temi e diverse funzionalità come Spotlight. È infatti possibile eseguire azioni con le app semplicemente digitando nel launcher.

Il nuovo design con macOS 26

Sono incluse inoltre funzionalità dedicate all'app Telefono, traduzioni in tempo reale, comandi rapidi pensati per automatizzare attività complesse e la nuova app dedicata ai giochi. Per quanto riguarda l'iPad, invece, ovviamente potrete aspettarvi il design Liquid Glass, ma la novità più importante è la possibilità di ridimensionare le app, espanderle o ridurle a icona come fareste su un Mac. Ciò significa usufruire di un'esperienza ancora più funzionale.

L'interfaccia di iPadOS 26

Su smartwatch approda invece il nuovo Workout Buddy basato su Apple Intelligence, in grado di sfruttare i dati legati alla vostra salute, nonché all'attività fisica, per fornirvi informazioni personalizzate. Non mancano altri aggiornamenti come la traduzione automatica in Messaggi, la nuova app Note e chiaramente il design Liquid Glass.