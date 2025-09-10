iOS 26 ha una data d’uscita ufficiale ed è tra pochi giorni: ecco come installarlo

Dopo mesi di beta testing e indiscrezioni, iOS 26 ha una data di uscita ufficiale. Scopriamo le principali novità e come installarlo.

Apple ha annunciato la data di uscita di iOS 26, il prossimo aggiornamento software che porterà con sé una serie di novità, partendo dal tanto chiacchierato design Liquid Glass. In questi mesi abbiamo scoperto diverse funzioni inedite, nonché nuovi aspetti legati all'interfaccia. Ebbene, ormai manca davvero pochissimo, quindi ne approfittiamo per fare un breve riepilogo delle principali novità in arrivo. Ovviamente l'aggiornamento riguarderà anche altri sistemi operativi, come iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26 e macOS 26.

Quando esce iOS 26 e come installarlo Apple ha ufficialmente annunciato la data di uscita di iOS 26, ovvero lunedì 15 settembre. Mancano quindi pochi giorni e gli utenti potranno scoprire le principali novità di questo aggiornamento. Gli sviluppatori iscritti al programma Apple Developer possono già vedere la Release Candidate, praticamente la versione finale che, escludendo possibili bug, dovrebbe essere identica a quella pubblica. iOS 26 Chi ha partecipato ai test in passato, quindi ha installato le beta (anche quelle pubbliche), riceverà in entrambi i casi la versione finale e non sarà necessario fare nulla, se la Release Candidate sarà uguale alla build del 15 settembre. Se invece volete uscire dal programma beta, basterà andare su Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software > Aggiornamenti Beta > No. Tutti gli altri utenti, invece, vedranno semplicemente l'update disponibile a partire da lunedì (andando sempre nelle impostazioni e nella sezione dedicata agli aggiornamenti software).